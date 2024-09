Afrique: CAN 2025 - Les Léopards tiennent à une victoire face au Sily de la Guinée

En première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, la République démocratique du Congo (RDC) accueille la Guinée ce vendredi.

Les éliminatoires de la 35e édition de la CAN de football ont démarré dans le groupe H où est logée la RDC. Le 4 septembre, les Taifa Stars de la Tanzanie et les Walyas d'Éthiopie se sont quittés sur le score nul de 0 but partout au stade Benjamin-Nkapa de Dar Es Salaam. Dans l'autre match de ce groupe, les Léopards affrontent ce 6 septembre, au stade des Martyrs homologué par la Confédération africaine de football, le Sily national de la Guinée pour boucler cette première journée. En cas de victoire, les joueurs du sélectionneur Sébastien Desabre se classeront en pôle position dès l'entame. Le technicien français a battu le rappel des troupes, tenant à maximiser les chances d'arracher les trois points de la victoire.

Outre les cadres de la sélection, trois nouveaux binationaux ont rejoint la tanière des fauves à Kinshasa : Noah Sadiki d'Union Saint Gilloise en Belgique, Nathanaël Mbuku d'Augsbourg en Allemagne et Ngal'Ayel Mukau de Lille en France. Mais ce dernier ne pourra pas honorer sa première sélection. Blessé en championnat, il est venu à Kinshasa pour faire constater sa blessure avant d'être autorisé à regagner son club. Pour ceux qui restent, les places de titulaires sont chères. « La titularisation dépend de la forme des joueurs et de ce qu'ils apportent à la sélection, c'est-à-dire la réflexion globale.

En terme de gardien de but, nous avons la chance d'en avoir trois bons (...) et le choix sera fait avant le match. Tous les joueurs savent que les places sont chères dans le 23 et également dans le 11, et on a la chance qu'ils soient extrêmement professionnels et motivés. Leur rôle principal est d'apporter ce qu'ils doivent à la sélection.

Qui joue, qui ne joue pas, c'est un état d'esprit. Il y aura un gardien qui sera aligné face à la Guinée qui ne le sera pas peut-être contre l'Éthiopie, et il se peut que cela ne soit pas le même face à la Tanzanie », a déclaré Sébastien Desabre dans un entretien avec le service de presse de la Fédération congolaise de football association.

Par rapport aux chances de qualification des équipes, il a déclaré : « Toutes les équipes sont sur le même pied, d'où la nécessité de bien aborder nos matches pour être lancés dans la qualification. On va avoir des adversaires difficiles. Et comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible afin de démarrer cette campagne de qualification par une victoire ». Après Kinshasa, les Léopards se rendront à Addis Abeba pour défier les Walyas d'Éthiopie, le 9 septembre.