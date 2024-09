Congo-Brazzaville: Projets de musique contemporaine - Une opportunité de soutien aux institutions musicales

La Fondation Ernst Von Siemens pour la musique, à Zoug, en Suisse, encourage les organisations et institutions musicales du monde entier à soumettre des candidatures avant le 15 septembre en vue de prendre part aux projets de musique contemporaine.

La fondation soutient des festivals, des concerts incluant des premières et des reprises, des commandes de compositions, des colloques ainsi que la publication d'écrits musicologiques à l'échelle internationale. Elle accorde également une grande importance à la promotion d'académies pour jeunes musiciens et compositeurs. De plus, elle soutient des projets éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes, visant à sensibiliser un nouveau public, ou un public jeune, à la musique contemporaine.

Pour postuler, il est demandé aux participants de soumettre leurs candidatures en ligne en allemand ou en anglais. Pour ce faire, les candidats devront s'inscrire sur la plateforme de candidature de la fondation et y renseigner le formulaire en ligne dans son intégralité en utilisant des phrases complètes (pas de puces). A cette occasion, les candidats pourront enregistrer une copie de leur candidature et y revenir plus tard. En fait, les candidatures soumises ne seront prises en compte qu'une fois tous les champs obligatoires remplis.

En plus du formulaire de candidature et du budget détaillé, il est demandé aux candidats de fournir un autre document de huit pages maximum. En fonction du type de projet, ce document devra inclure des informations portant sur les programmes de concert, les biographies courtes, les tables des matières pour les publications, les participants et les programmes des colloques, etc.

Par contre, les documents qui dépasseront le nombre de pages requis ou ne respecteront pas les critères de formatage ne seront purement et simplement pas pris en compte par les organisateurs. Toutefois, les candidats auront la possibilité de télécharger ce document dans le formulaire de candidature. Une fois la candidature soumise avec succès, les candidats recevront un e-mail automatique confirmant la réception de leur dossier dans le système.

Il sied de retenir que les institutions candidates ne pourront soumettre une demande qu'à condition d'accepter les conditions de financement des projets. En cas d'acceptation, elles recevront un accord de financement basé sur ces conditions. Il leur est donc fortement recommandé de lire attentivement ces conditions avant de soumettre une candidature.

Chaque institution ne pourra soumettre qu'une seule candidature avant la date butoir. Aussi, chaque institution ne pourra être soutenue qu'avec un seul projet par année civile. Notons que les candidatures ne devront être soumises que par l'institution organisatrice. Par contre, les candidatures individuelles et les auto-candidatures ne seront pas acceptées.

En outre, les institutions candidates devront désigner un contact principal pour toutes les questions de contenu. Ce contact et la direction commerciale devront, par conséquent, être habilités à signer pour l'institution, car ils seront les signataires de l'accord de financement en cas d'octroi d'une subvention.

Au sujet du financement, la fondation couvre principalement les coûts artistiques. Cela suppose qu'elle ne finance pas entièrement les projets. Toutefois, le Conseil de fondation examinera comment le montant demandé se compare à la participation d'autres institutions, organisateurs ou fondations.