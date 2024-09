Congo-Brazzaville: Lutte contre le racisme - Le patron des Nations unies appelle à la fin de la discrimination contre les personnes d'ascendance africaine

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a appelé à une action mondiale pour « vaincre le racisme et la discrimination » envers les personnes d'ascendance africaine, lors de la Journée internationale consacrée à la diaspora.

En décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine en vue de traiter des questions de reconnaissance, de justice et de développement. Débutée en 2015, la décennie vise à promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine, à accroître la sensibilisation à leurs contributions culturelles et à renforcer les cadres juridiques pour lutter contre la discrimination raciale. Antonio Guterres a appelé les États membres à proclamer une deuxième décennie internationale « pour contribuer à accélérer les efforts mondiaux en faveur d'un véritable changement ».

Lutte contre le racisme

Le chef de l'ONU a souligné la contribution des personnes d'ascendance africaine à la société par leur leadership et leur activisme. « Pourtant, les séquelles intolérables de l'esclavage et du colonialisme perdurent », a-t-il déclaré. « Le racisme systémique est répandu et continue de se transformer en de nouvelles formes, notamment dans les nouvelles technologies, où les algorithmes peuvent amplifier la discrimination », a-t-il poursuivi.

Il a indiqué que l'ONU accordait la priorité à l'éradication du « fléau du racisme et de la discrimination raciale » et a créé un nouveau Bureau de lutte contre le racisme qui s'attaquera au racisme sur le lieu de travail. « Nous avons également besoin que les gouvernements prennent l'initiative - en proposant et en mettant en oeuvre des politiques et des lois pour lutter contre le racisme systémique et assurer l'inclusion », a déclaré Antonio Guterres.

Il a également jugé qu'il était nécessaire de mettre en place une justice réparatrice pour lutter contre les crimes commis contre les esclaves. Enfin il appelle à des efforts mondiaux pour construire un monde d'égalité, d'opportunités et de justice pour tous.

Systémique et structurel

Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont également appelé à mettre fin au racisme tout en reconnaissant « que des millions de personnes d'ascendance africaine dans le monde continuent d'être victimes de racisme systémique et structurel et de discrimination raciale ». À l'instar du secrétaire général, ils appellent à une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine de 2025 à 2034, car « nous sommes loin d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine, y compris l'éradication de toutes les formes de discrimination à leur encontre ».

La prochaine décennie devra mettre davantage l'accent sur la reconnaissance, la justice et le développement tout en s'attaquant aux défis qui touchent directement les personnes d'ascendance africaine. À l'approche du sommet de l'avenir des Nations unies et de la 16e Conférence des parties à la Convention sur la biodiversité en octobre, les experts exhortent les États membres à utiliser ces importantes réunions comme des occasions d'aborder les questions concernant les personnes d'ascendance africaine.

« Le moment est venu d'agir de manière décisive », ont-ils déclaré, ajoutant: « Saisissons ces opportunités qui peuvent entraîner un changement significatif pour les personnes d'ascendance africaine et l'ensemble de l'humanité ».