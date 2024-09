Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Marie Odette Mabiala révolutionne le système sanitaire

Dans le souci d'offrir aux employés une qualité de vie meilleure au travail, hors tout état de dépression ou de stress psychologique, la Franco-Congolaise Marie Odette Mabiala a mis en place une application numérique, permettant aux employés dans des administrations ou sociétés de prendre soin de leur bien-être mental, afin de favoriser leur épanouissement au quotidien.

L'initiative et l'engagement de Marie-Odette Mabiala en faveur du bien-être contribuent à bien faire bouger les choses et construire un monde meilleur. De l'entrepreneuriat social au coaching, elle marque les esprits, donnant vite envie d'agir, de faire, de créer, d'oser, d'inventer, d'innover et d'entreprendre. Fondatrice et CEO de "JoyatWork", elle est l'une des Congolaises les plus influentes, inspirantes et créatrices de la diaspora africaine de France.

Visionnaire, conférencière, Marie - Odette Mabiala, entrepreneure basée à Paris, très active sur les réseaux sociaux, anime aujourd'hui une communauté rassemblant des hommes et des femmes qu'elle motive avec son entreprise. A travers sa société, elle crée des routines simples mais efficaces pour aider les gens à se sentir bien au travail, hors tout état de dépression et de stress psychologique dû notamment à des pénibles journées au travail.

En effet, avec "JoyatWork", une solution digitale de prévention complète de santé mentale et physique sur place au travail, l'application permet donc aux ressources humaines et au comité d'entreprise de proposer aux collaborateurs de prendre soin de leur santé et bien-être, pour s'épanouir au quotidien. L'application couvre de nombreuses problématiques, à savoir risques psycho-sociaux, troubles, musco losquelettiques, activités physiques , sensibilisation des ménagères, prévention, ateliers d'animation, mais surtout, elle offre une prise en charge directe par des professionnels de la santé. Après avoir réalisé un auto- diagnostic, l'utilisateur bénéficie d'un suivi personnalisé par les experts praticiens, dont diététiciens, psychologues, ostéopathes, coaches sportifs.

JoyatWork dispose ainsi d'un réseau de plus de deux mille professionnels diplômés référencés auprès de l'agence régionale de la santé. Outre le suivi personnalisé, l'application porte un soutien quotidien en organisant des challenges du jour, des citations positives, une meilleure visibilité aux managers afin de les aider à mieux comprendre les attentes de leurs employés et, au sein d'un espace de ressource humaine dédié, elle fournit aussi un outil de reporting en temps réel avec pour base les indicateurs clés de la performance en matière de la santé. Ces données proviennent des questionnaires d'évaluation santé envoyés aux employés.

Elle a suivi un parcours universitaire à la Faculté des lettres et sciences humaines à l'Université Marien-Ngouabi. Titulaire d'une licence et d'une maîtrise en civilisation et langues vivantes étrangères, en tant qu'étudiante, elle a travaillé en parallèle de ses études comme exécutive assistant chez Air France, au Méridien hôtel et Rank Xerox. Contrainte de quitter Brazzaville suite aux crises sociopolitique, elle intègre BNB Paribas Cardif, un grand bancassureur où elle a été pendant dix ans exécutive assistant du président directeur général. Manageuse de la satisfaction client au sein de l'équipe Patner et Customer succès, pendant cinq ans, elle a accompagné les entités à l'international de BNP Paribas Cardif dans l'amélioration de l'expérience client.