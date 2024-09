Congo-Brazzaville: Rencontres audiovisuelles de Douala - Un festival qui célèbre le cinéma africain

En vue de promouvoir un véritable carrefour de créativité et d'innovation, il sera organisé à Douala, au Cameroun, du 25 au 28 septembre, l'activité culturelle annuelle dénommée « Rencontres audiovisuelles de Douala (Rado).

Les Rado ont pour objectif principal de promouvoir les productions audiovisuelles africaines et de créer une plateforme d'échange entre les professionnels du secteur. EIles visent également à mettre en lumière les talents émergents et à renforcer les liens entre les cinéastes africains et le public. En plus, en célébrant le cinéma africain, les Rado cherchent à sensibiliser le public aux enjeux économiques, artistiques et identitaires liés à cette industrie.

Les Rado sont fondées sur des valeurs de créativité, de diversité, d'innovation et de partage. Elles encouragent l'expression artistique sous toutes ses formes et valorisent les histoires et les perspectives uniques des cinéastes africains. En mettant en avant des œuvres qui reflètent la richesse culturelle du continent, elles contribuent à la préservation et à la promotion du patrimoine audiovisuel africain.

Le programme des Rado 2024 est riche et varié, avec plusieurs sous-activités prévues pour satisfaire tous les goûts. Parmi ces activités figureront les projections de films. 22 films et séries TV sont en compétition, représentant le meilleur du cinéma africain contemporain. Au menu des activités figurent également les ateliers et les formations. En réalité, il est prévu trois sessions de formations professionnelles autour de la thématique du festival, incluant des colloques et des rencontres interprofessionnelles.

Quelques discussions et conférences sont également prévues, portant sur des discussions avec des réalisateurs et des acteurs ainsi que des conférences sur les trajectoires professionnelles et les visions du cinéma africain. Comme tout festival culturel, les Rado se termineront par une cérémonie de remise de prix aux meilleures productions cinématographiques présentées.

Cette année, le festival accueillera des invités de marque, notamment des doyens du cinéma africain. Parmi eux l'on aura Abderrahmane Sissako, réalisateur mauritanien et premier cinéaste africain à obtenir le César du meilleur réalisateur pour son film "Timbuktu" et Souleymane Cissé, réalisateur malien primé à Cannes pour son long métrage "Yeelen". Leur présence apportera une dimension exceptionnelle au festival, offrant aux participants l'opportunité d'apprendre des expériences et des succès de ces figures emblématiques du cinéma africain.

Le festival sera organisé par une équipe dévouée de professionnels du cinéma et de la télévision, en partenariat avec des institutions culturelles locales et internationales. Les activités se dérouleront dans divers lieux emblématiques de Douala, offrant un cadre idéal pour les projections, les ateliers et les discussions.

Lancé en février 1998 sous le nom de Festival africain de télévision, le projet a évolué pour devenir les Rado en 2009. Depuis lors, le festival a élargi son champ d'action pour inclure les productions cinématographiques, tout en restant fidèle à sa mission de promouvoir la télévision et le cinéma africains. Cette année, il est à sa huitième édition, témoignant de son succès et de son impact durable sur l'industrie audiovisuelle africaine.