Congo-Brazzaville: Concours « Ma solution d'adaptation au climat » - L' échéance prévue le 26 septembre

Les organisateurs du concours vidéo "Ma solution d'adaptation au climat " invitent les jeunes qui mènent une lutte contre le changement climatique en développant une solution d'adaptation innovante et créative à soumettre leurs candidatures avant le 26 septembre.

Le concours vidéo a pour but principal de mobiliser les jeunes du monde entier pour partager leurs solutions innovantes, créatives et inédites face aux défis du changement climatique. Pour y prendre part, les personnes intéressées devront satisfaire à certains critères. En effet, les participants devront être âgés de 18 au moins et 35 ans au plus. Leurs vidéos à soumettre devront durer 60 secondes maximum, être filmées verticalement et présentées au format MP4. En outre, ces vidéos devront expliquer la solution d'adaptation au changement climatique développée par le participant et décrire l'impact de cette solution. En fin de compte, les participants aux concours devront avoir développé ou contribué au développement d'une solution d'adaptation au changement climatique.

Pour postuler, les candidats devront soumettre leurs vidéos sur Google drive tout en respectant cinq étapes essentielles. La première consistera à nommer le fichier soumis selon le modèle « Nom du prticipant_Titre ». Les deuxième et troisième consisteront à accéder, dans un premier temps, à Google drive et, dans un second, à télécharger la vidéo. A ce niveau, les candidats devront rechercher le bouton « Nouveau » sur le côté gauche de Google drive, télécharger le fichier et cliquer dessus.

Les quatrième et dernière étapes consisteront, pour les différents candidats, à faire en sorte que le fichier sélectionné apparaisse sur Google drive avant de l'ouvrir par la suite. Une fois le fichier ouvert, les candidats devront cliquer sur les trois points à droite et sélectionner « Partager ». En dernier ressort, les candidats devront copier le lien et s'assurer que le niveau d'accès est défini sur visionneuse.

Par ailleurs, notons que cette compétition est une excellente opportunité pour les jeunes innovateurs de partager leurs idées et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ils ont également la possibilité de prendre conscience de l'importance des solutions d'adaptation pour faire face aux effets du changement climatique, de créer une plateforme où ils peuvent échanger leurs idées et apprendre des initiatives d'autres participants à travers le monde et de mettre en avant les initiatives des autres et leur potentiel à innover pour accélérer les efforts d'adaptation climatique.

Le concours est organisé par le Centre mondial pour l'adaptation et s'inscrit dans le cadre de la Journée d'action des jeunes pour l'adaptation au climat, qui aura lieu le 12 octobre prochain.