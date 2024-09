Congo-Brazzaville: Musique - Blick Bassy en concert à Brazzaville

L'artiste musicien d'origine camerounaise, Blick Bassy, livrera un concert en l'honneur de l'héritage culturel africain le 8 septembre, à l'Institut français du Congo de Brazzaville.

Connu pour sa fusion unique, des rythmes traditionnels africains et de sonorités contemporaines, notamment au style indie-pop et afro-soul, Blick Bassy fera vibrer le public en lui servant un cocktail de ses mélodies lors du spectacle qui promet une expérience musicale riche en émotions et en rythmes envoûtants. Un répertoire riche composé des titres à succès tels que « Kiki » de l'album Akö (2015), 1958 (2019), Nop, l'un de ses singles, et son dernier album « Madiba » sorti l'an dernier racontant à la fois divers sujets, constitueront l'ossature de ce partage musical.

Le public aura aussi l'occasion de découvrir une voix aiguë et angélique, portée par de délicates mélodies de guitare, de synthétiseur et de sobres arrangements de cuivres du fait que l'artiste sur scène s'assurera de donner son charisme, son énergie, un aperçu positif de son talent qui restera gravé dans la mémoire des mélomanes, des mécènes et opérateurs culturels congolais. Ce sera pour autant une nouvelle carte de visite qui servira de consultation.

En effet, Blick Bassy est un talentueux artiste pluridisciplinaire, auteur-compositeur-interprète et producteur dont la démarche découle d'un parcours très singulier. Fils d'un commissaire divisionnaire à l'abondante progéniture, il est né en 1974 et a grandi dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Séjournant régulièrement dans le village de Mintaba en pays Bassa, il va se familiariser peu à peu avec les rythmes traditionnels, mais aussi avec un mode de vie séculaire en harmonie avec la nature.

Apprenant à pêcher et chasser avec un oncle, recevant les sagesses millénaires d'un grand-père, il tire de cette expérience une sensibilité qui va devenir partie intégrante de sa musique, d'abord au sein du groupe Macase qu'il fonde en 1996 et remporte de nombreux prix aux plans national et international tels que le prix Rfi Musiques du monde et le meilleur groupe au Masa 2001, le meilleur nouveau groupe africain aux Kora Prix et le Prix Ciciba en 2003, puis comme artiste solo à partir des années 2006. Il remporte après le prix Rfi Musiques du monde grâce à son album « Léman » sorti en 2009.

Notons que Blick Bassy est, par ailleurs, auteur du roman « Le Moabi cinéma » (2016) qui a remporté le Grand prix littéraire d'Afrique noire. L'entrée est gratuite.