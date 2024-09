Soudan: Le pays et la Chine ont signé des Accords sur l'Energie Verte , Aéroports et ports

Le Soudan et la Chine ont signé aujourd'hui des accords conjoints entre le Groupe de l'énergie et des mines, qui fait partie du système des industries de défense, et les sociétés CHINA ENERGY spécialisées dans la construction d'énergie verte et la construction de ports et d'aéroports.

Le Groupe de l'énergie et des mines a été signé par l'ingénieur Badraldin Al-Fail, directeur de la Société nationale de l'énergie et de l'ingénierie, en présence du président du Transitoire Conseil de souveraineté , le général Abdel Fattah Al-Burhan, du ministre de l'Énergie et du ministre de l'Énergie et de pétrole, Mohieddin Naim , le directeur général du complexe des industries de défense, legénéral Mirghani Idris, et l'ambassadeur du Soudan en Chine, l'ambassadeur Omar Siddiq.

La signature de ces accords s'inscrit dans le cadre des efforts du Soudan visant à réaliser le développement et la renaissance dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'utilisation de l'énergie verte et à oeuvrer à la réhabilitation et au développement des ports maritimes du Soudan afin d'en maximiser les avantages économiques et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.