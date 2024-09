Soudan: Le pays et la Chine signent un accord stratégique dans les domaines de la défense

Beijing — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, a témoigné vendredi dans la capitale chinoise, Beijing, en marge de son participation au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, à la cérémonie de signature d'un accord entre le Complexe des Industries de Défense (CID) et la société (POLY) de Chine pour la coopération stratégique dans les domaines vitaux et de défense, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Chine, L'ambassadeur Omar Siddiq, et les dirigeants des deux entreprises.

Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un soutien de défense efficace sur différents axes militaires, et ces contrats contribueront à la pérennité de la préparation défensive et sécuritaire du pays. Gen. Mirghani Idris directeur général du CID a signé pour le coté soudanais, tandis que M. M. Joyan Jimen directeur général de Poly a signé au nom de l'entreprise POLY, qui à son tour a confirmé que cet accord avec le Soudan renforce le principe du partenariat stratégique liant la Chine et le Soudan.