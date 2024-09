Soudan: Al-Burhan visite le siège du groupe pétrolier chinois CNPC

Le président du Conseil Transitoire de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le général de corps d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, en marge de sa participation au sommet du Forum de coopération sino-africaine, a visité aujourd'hui le siège du gouvernement chinois. le groupe pétrolier CNPC, qui est l'une des plus grandes sociétés opérant dans le domaine de l'industrie et de l'extraction pétrolières au Soudan.

Au cours de la visite, le président du Conseil de souveraineté a reçu une explication supplémentaire de M. Dai Houliang, PDG du groupe CNPC, sur les futurs plans, programmes et projets de l'entreprise au Soudan.

Le PDG a affirmé l'enthousiasme, le désir et la disponibilité du groupe à soutenir et à mettre en oeuvre des projets pétroliers au Soudan, à contribuer à la reconstruction des installations pétrolières détruites par la milice terroriste rebelle, à poursuivre les travaux d'exploration pétrolière dans le pays et à développer le secteur pétrolier.

Le président du Conseil Transitoire de souveraineté a tenu une réunion avec la direction du Groupe CNPC, au cours de laquelle la réunion a souligné les perspectives de coopération conjointe dans le domaine de l'industrie et du développement du secteur pétrolier et de l'expansion dans le domaine de la nouvelle exploration pétrolière au Soudan.

Pour sa part, le ministre- en charge- de l'Énergie et du Pétrole, Dr. Muhyiddin Naeem , a indiqué dans un communiqué de presse que la réunion a été fructueuse car il a assuré le rôle de l'entreprise dans le développement du secteur pétrolier au Soudan. travaille actuellement dans le bloc (6), soulignant que le président du Conseil de souveraineté a souligné l'importance de poursuivre les relations économiques entre les deux pays et de surmonter tous les obstacles et défis auxquels l'entreprise est confrontée pour mener à bien ses activités d'exploration, faire progresser les zones pétrolières. développement, régler les dettes de l'entreprise et étendre de nouvelles activités d'exploration.

Son Excellence a souligné que l'entreprise chinoise représente une bouée de sauvetage pour le secteur pétrolier à la suite du sabotage qui a touché les installations pétrolières en raison des destructions effectuées par les milices terroristes rebelles dans ce secteur vital.

Le ministre - en charge - de l'Énergie et du Pétrole a ajouté que la réunion constitue une avancée majeure et réelle dans le processus de coopération économique stratégique entre les deux pays et le développement de l'industrie pétrolière au Soudan, exprimant son espoir que la visite du président de la souveraineté La visite en Chine marquera le début d'une coopération plus conjointe entre le Soudan et la Chine dans tous les domaines.

Son Excellence a déclaré que la CNPC représente un modèle de grande coopération économique entre les deux pays et a contribué au transfert de technologie de fabrication pétrolière et à la formation des cadres soudanais dans ce domaine.