Afrique Centrale: Le SME à Zaire rapatrie plus de 100 citoyens de la RDC

Mbanza Kongo (Angola) — Cent 41 citoyens de la République Démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriés, au cours des sept derniers jours, par le Service de Migration et Etrangers (SME), dans la province de Zaire, pour entrée et séjour illégaux dans le pays.

Le porte-parole de la Délégation provinciale de Zaire du Ministère de l'Intérieur, Sérgio Afonso, a déclaré ce vendredi à l'ANGOP que, de ce nombre, 104 sont des hommes et 37 des femmes. Il a rapporté que le rapatriement de ces clandestins accompagnés de 19 enfants a eu lieu aux postes frontières de Luvo, Minga et Kimbumba, respectivement dans les municipalités de Mbanza Kongo, Cuimba et Soyo.

Il a expliqué que sur les 141 citoyens de ce pays voisin, 128 ont été interrogés et détenus dans la province de Zaire et 13 ont été reçus par la direction du Service de Migration et Etrangers (SME) de la province voisine de Bengo. "Les citoyens susmentionnés ont été inscrits sur la liste des immigrants illégaux interdits d'entrer sur le territoire national, conformément à la loi n° 13/19, du 23 mai, sur le régime juridique des citoyens étrangers en République d'Angola", a-t-il expliqué.

Une citoyenne arrêtée pour avoir aidé à l'immigration clandestine

Un citoyen national a été arrêté jeudi par la Police Nationale, dans la commune de Luvo, municipalité de Mbanza Kongo, province de Zaire, pour avoir favorisé et aidé l'immigration clandestine. Selon le porte-parole du Minint à Zaire, Sérgio Afonso, l'accusé, âgé de 31 ans, a été arrêté en compagnie de deux adolescents alors qu'il tentait de traverser la frontière de la RDC vers l'Angola, en empruntant des voies clandestines.

Il a ajouté qu'il a tenté de corrompre le personnel des gardes-frontières avec 25 mille kwanzas pour introduire des immigrants illégaux sur le territoire national. "La citoyenne en question a été arrêtée par les forces de police en patrouille dans ce périmètre frontalier, alors qu'elle quittait la RDC dans le but d'atteindre la capitale du pays, Luanda", a souligné la source. Il a déclaré que l'affaire suivait la procédure légale et devrait être transmise au ministère public dans les prochains jours.