Angola: La TVZimbo présente une chaîne internationale au Portugal

Lisbonne — La télévision du domaine public d'Angola Zimbo "TVZimbo" a présenté jeudi, à Lisbonne, sa chaîne internationale sur Internet, téléphonie mobile et plateforme du réseau TV NÓS, à la position 193.

Lors de la présentation de la chaîne de télévision, le coordinateur général de la commission de gestion de la TVZimbo, Paulo Julião, a déclaré que la mission de l'entreprise est d'étendre ses services dans tous les pays où se trouvent les Angolais et pas seulement pour se rapprocher du pays.

Il a également indiqué que la télévision existe depuis 15 ans et qu'elle diffuse déjà au Mozambique, au Cap-Vert et maintenant au Portugal, avec l'intention d'étendre le signal à d'autres pays européens. Il a ajouté que les employés de la télévision s'engagent à apporter des informations et des divertissements dans les foyers de chacun.

Selon Paulo Julião, la TVZimbo donnera une dimension stratégique à l'État qui s'engage dans les investissements étrangers.

Dans un message vidéo, le ministre des Télécommunications, Technologies de l'information et Communication sociale, Mário Augusto da Silva Oliveira, a félicité la direction de la TVZimbo pour l'audace d'étendre ses services à plusieurs pays, notamment au Portugal.

Le Gouvernement angolais, a-t-il dit, souhaite que les Angolais soient plus proches du pays et la présentation de la chaîne leur permettra d'avoir plus de contact avec la réalité et la culture nationale. À son tour, l'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, a salué l'initiative du projet, soulignant la pleine disponibilité de la mission diplomatique pour soutenir tous les besoins de la TVZimbo.

Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu au musicien angolais Barcelo de Carvalho, pour ses 82 ans. Cet organisme de Communication Sociale, auparavant privé, est devenu public en 2020. La cérémonie s'est déroulée en présence de certains cofondateurs de la TVZimbo, de journalistes et de diplomates angolais accrédités au Portugal, entre autres.