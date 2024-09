Cote d'Ivoire: FOCAC 2024 - Le Vice-Président ivoirien appelle les entreprises chinoises à saisir les opportunités d'investissement

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a appelé les entreprises chinoises à saisir les opportunités d'investissements offertes par la Côte d'Ivoire. Il s'exprimait à l'occasion de l'édition 2024 du forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le 04 septembre 2024 en Chine, rapporte le Cicg.

Il a invité les hommes d'affaires de la Chine à investir dans la stratégie d'industrialisation et la mise en place d'une économie plus verte, adaptée au changement climatique. Et de rappeler les efforts du gouvernement pour la mise en place des réformes profondes pour améliorer l'environnement des affaires.

Il assuré que la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans un processus d'industrialisation. « Nous ne voulons plus simplement être un exportateur de matières premières. Notre ambition est de devenir un véritable pôle de transformation, de production et d'innovation », a-t-il déclaré.

Pour lui, la Côte d'Ivoire doit désormais se concentrer sur la transformation locale de ces matières premières pour capturer plus de valeur ajoutée. Cela passe par la transformation d'au moins 50% des produits agricoles localement d'ici à 2030. Et cela nécessitera non seulement des « investissements, mais aussi un transfert de technologies et un renforcement des compétences locales », a-t-il ajouté.

%

La Chine annonce plus de 29000 milliards de Fcfa pour l'Afrique

Le président chinois Xi Jinping a reçu mercredi soir à Pékin en grande pompe une vingtaine de dirigeants africains pour le banquet d`ouverture d`un grand sommet Chine-Afrique, sur fond de promesses de coopération dans les infrastructures, l`énergie et l`éducation. Comme annoncé par plusieurs media dont abidjan.net.

Selon « Pour assurer la mise en œuvre des dix actions de partenariat Chine-Afrique, le gouvernement chinois accordera à l'Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, soit plus de 29 963 milliards Francs CFA », a déclaré Le président chinois, Xi Jinping. Cette annonce a été faite le jeudi 05 septembre à l'ouverture du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, Chine.

Selon M. Xi, ce soutien financier comprend 210 milliards de yuans RMB soit plus de 17 478 Francs Cfa de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB soit plus de 6 658 Francs Cfa d'aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB soit plus de 5 826 Francs cfa d'investissements d'entreprises chinoises en Afrique.

« La Chine encouragera et soutiendra également l'émission par la partie africaine d'obligations Panda sur le marché chinois pour apporter un soutien énergique à la coopération pragmatique sino-africaine dans tous les domaines. », a-t-il assuré. M. Xi a enfin proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle. Il appartient à chaque Etat africain à son humble niveau, de capter le maximum de cette manne.