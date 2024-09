Afrique: RDC vs Guinée - Premier duel des Léopards pour leur qualification à la CAN 2025

Les Léopards de la RDC jouent contre le Syli national de la Guinée ce vendredi au stade des martyrs à Kinshasa, à 17 heures locales, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, (CAN) Maroc 2025. Ce match mettra aux prise deux équipes qui s'étaient croisées lors de la dernière phase finale de cette coupe jouée en Côte d'Ivoire.

L'enjeu du match

L'enjeu de ce match est avant tout de glaner les trois points pour bien se positionner au classement partiel. L'équipe qui gagnera sera première car la Tanzanie et l'Ethiopie, autres membres du groupe se sont séparés sur un nul blanc. Un autre enjeu ce sont aussi les statistiques. Ces dernières années, la RDC et la Guinée se sont affrontées à six reprises. Les Léopards ont gagné quatre fois, perdu une fois et ont fait match nul une fois. Théoriquement donc, la RDC a les faveurs de pronostics. Mais les statistiques ne sont que des indicateurs car les époques ne sont plus forcément les mêmes, les joueurs n'ont plus.

Gagner le premier match est toujours considéré comme un stimilus pour les rencontres à venir. Pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 ne seront qualifiés que les deux premiers de chaque groupe. La RDC a donc une sacrée occasion de bien se lancer car lors des éliminatoires de la CAN Côte d'ivoire les Léopards avaient perdu leurs deux premiers matches ce qui avait rendu ardue leur qualification à la phase finale.

%

Deux équipes motivées

Si en conférence de presse d'avant match les deux sélectionneurs se sont voués un profond respect mais sur les terrains les Guinéens pourraient être revanchards car lors de la dernière CAN Côte d'ivoire, ils avaient été éliminés par la RDC en quart de final. Les Congolais pour leur part voudraient consolider leur bonne dynamique imprimée depuis la dernière coupe. En attendant le coup d'envoi du match prévu pour ce vendredi à 17 heures, heures de Kinshasa, la plupart des congolais rencontrés par Radio Okapi se montrent sereins mais d'autres jouent à la prudence car "dans un match de football tout est possible et jouer à domicile n'est pas forcément un atout". Les Gabonais avaient prouvé cela aux congolais au stade des martyrs à Kinshasa et les congolais en avaient fait de même à Franceville au Gabon.