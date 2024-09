Congo-Kinshasa: Bunia - Les acteurs de 5 provinces échangent dans la protection des enfants dans les zones affectées par les conflits armés

Les acteurs intervenant dans la lutte contre l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés venus des provinces du Tanganyika, Nord et Sud-Kivu, Maniema et Ituri, échangent, depuis jeudi 5 septembre à Bunia (Ituri), sur la protection des enfants dans les zones affectées par les conflits armés.

Au cours de ces assises organisées par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO, les participants venus de cinq provinces de l'Est de l'Est de la RDC vont mettre en place des stratégies efficaces pour améliorer la situation des enfants dans les zones en conflit.

Ils analysent aussi les contextes d'ensemble sur la situation de recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés dans chacune des provinces concernées.

Pour Murabazi Namegabe, coordonnateur régional du Réseau des organisations de la société contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes et les mouvements armés, la solution durable pour mettre fin à ce phénomène passe par l'application du programme de désarmement communautaire et stabilisation.

La MONUSCO, partenaire clé du Gouvernement dans ce secteur de protection de l'enfant promet d'apporter son appui aux acteurs qui interviennent dans la lutte contre l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés.