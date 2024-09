Sénégal: LYNAQE, lycée d'excellence, classes préparatoires - La marche accélérée vers la performance

Au centre de toutes les attentions des décideurs politiques, l'école sénégalaise s'évertue de plus en plus à tendre vers la modernité. Pour cause, les différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays ont consenti des efforts massifs pour accroître l'efficacité du système éducatif même si des difficultés persistent.

Aussi ont-ils largement investi dans la mise en place de dispositifs pour une éducation de qualité et pour former des élèves prêts à affronter les exigences du monde de demain. Les lycées d'excellence, les classes préparatoires et aujourd'hui les lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Equité participent à cette dynamique.

Le Sénégal continue de déployer des moyens assez conséquents pour la performance du système éducatif malgré les divers goulots d'étranglement. Face aux innovations scientifiques et technologiques capitales, l'éducation s'évertue à répondre à des besoins grandissants pour relever les nouveaux défis d'un monde en mutation.

C'est pourquoi depuis quelques années, le pays s'est inscrit sur la voie de la facilitation de l'excellence scolaire à travers des réformes et des créations d'écoles pour former des élèves prêts à affronter les exigences du monde de demain. Récemment, le ministère de l'Education nationale et celui en charge des Forces armées ont annoncé la création de lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Equité (LYNAQE).

%

« La nouvelle école à bâtir sera donc non seulement inclusive tout en éduquant au numérique, à l'intelligence artificielle et au développement durable, mais elle devra aussi être axée sur l'humain et permettre au Sénégal de réussir sa transition citoyenne», lit-on dans le communiqué. Les premiers établissements ouvriront leurs portes dès la prochaine année scolaire à Sédhiou et à Kaffrine.

Dans le but aussi de « minorer la fuite des cerveaux après avoir tant dépensé en ressources financières et bourses d'excellence », l'ancien Président de la République, Macky Sall avait lancé en 2022 les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) à Thiès. Créées sur le modèle des classes préparatoires françaises, les CPGE donneront accès aux écoles d'ingénieurs sénégalaises ainsi qu'aux concours des grandes écoles en France ou à l'étranger.

« Nous visons un triple objectif. D'abord, il s'agit de renforcer et de diversifier l'offre pédagogique de notre système éducatif, ensuite de donner l'option à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leurs propres milieux sociaux affectifs avec les standards de qualité requis en réduisant les risques de déperdition liés aux études à l'étranger d'autant plus que pour la plupart des jeunes bacheliers, il s'agit du tout premier séjour loin de la famille », avait déclaré Macky Sall.

Toujours sous l'impulsion de Macky Sall, le lycée d'excellence de Diourbel a fait sa première rentrée en 2016. Le concours d'entrée audit lycée est organisé par l'arrêté n° 13077 du 25 août 2016 du Ministre de l'Éducation Nationale et seuls soixante (60) candidats intègrent chaque année ce temple de l'excellence en classe de Seconde, en régime d'internat complet et avec une bourse d'étude.

La maison d'éducation Mariama Ba de Gorée qui est une école d'excellence pour filles créée sous l'égide de Léopold Sédar Senghor, qui va de la 6e à la Terminale, fait également de bons résultats scolaires. Sous le régime de Macky Sall, il avait été adopté en Conseil des ministres, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Lycée d'Excellence Mariama BA de Gorée. En juillet dernier, le nouveau ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy a promis de diligenter le décret en marge de la cérémonie de remise de prix aux meilleures élèves de l'établissement.