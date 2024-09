Afrique: Aliou Cissé, sélectionneur des Lions - « La fraîcheur physique sera la clé du match»

À la veille de la réception du Burkina Faso dans le cadre de la première journée des qualifications pour la CAN 2025, le sélectionneur des Lions a fait face à la presse hier, jeudi 4 septembre.

Quel est le discours que vous avez pour votre équipe avant d'entamer ces qualifications ?

C'est une nouvelle campagne qui commence, c'est un autre parcours du combattant après les derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout le monde a envie que le Sénégal retourne à la CAN. Il faut qu'on soit focus. On a des joueurs qui sont motivés, on a beaucoup travaillé malgré le temps qui est très court et on est prêts. On reste sur notre faim de notre dernier match ici contre la RD Congo, mais tout est réuni pour retrouver cette efficacité offensive et défensive pour aborder ces éliminatoires qui sont difficiles. Je pense que le Sénégal les moyens pour pouvoir se qualifier.

Comment comptez-vous aborder cette rencontre face au Burkina Faso ?

J'ai trouvé les garçons très heureux de se retrouver, comme d'habitude. L'ambiance est plutôt bonne. C'est une famille. Les garçons sont ambitieux et ont envie de continuer à écrire l'histoire de leur pays. Il faut essayer de gagner nos matchs. La clé du match sera la fraîcheur parce que c'est un début de saison où les temps de jeu ne sont pas bien repartis pour tous les joueurs. Les matchs les plus difficiles à préparer sont les matchs du début de saison. Mais on a bien travaillé.

Qu'en est-il du Burkina Faso ?

Il n'y a aucun match qui sera facile. Demain (ce soir, NDLR) ce sera compliqué face à cette équipe du Burkina. Comme vous le savez, le Burundi a gagné, donc ce sera un déplacement très difficile. Mais c'est dans ces moments qu'on doit montrer notre motivation et démontrer qu'on fait partie des meilleures équipes africaine. C'est un mini championnat. On est calme et prêt à aborder nos deux premières journées. On espère que ça va bien se passer.