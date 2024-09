Madagascar: Foulpointe - Un bandit établit son repaire dans un caveau

Coup de filet des Forces de gendarmerie à Foulpointe. Un individu activement recherché pour actes de banditisme a été pris en possession de biens volés ainsi que d'objets étranges. Les gendarmes ont dans la foulée mis la main sur des faux papiers d'identité. Des grigris et des amulettes cachés à son domicile ont été dans la foulée portés au grand jour.

Les gendarmes ont au passage découvert un caveau vide où il se cachait, dissimulait son butin et s'adonnait à ses pratiques sataniques. Le repaire se trouve non loin de sa maison. En fouillant le tombeau, les limiers de la brigade territoriale de Foulpointe ont mis la main sur une moto désossée, dont toutes les pièces et accessoires avaient déjà été démontés. Il ne restait plus que la carcasse.

L'arrestation a été effectuée dans la matinée d'hier. Le quidam était depuis longtemps recherché par les Forces de défense et de sécurité pour attaques à main armée, cambriolages et vols de moto. Difficile à trouver, le malfaiteur semblait insaisissable et parvenait souvent à dérouter les gendarmes remontant sa piste.

Dernièrement, après avoir localisé sa tanière, les gendarmes de la brigade territoriale ont saisi le parquet. Sur ordre du procureur, une perquisition a été aussitôt effectuée à son domicile. Lors des fouilles qui s'ensuivaient, des objets compromettants ont été saisis. De source auprès de la gendarmerie nationale, certains des grigris découverts servaient à le protéger des armes blanches, tandis que d'autres lui permettaient d'endormir les personnes cibles de cambriolage.

À la lumière des premiers éléments de l'enquête, l'individu arrêté n'est pas seulement utilisateur d'objets diaboliques, mais il pratique lui-même la sorcellerie pour parvenir à ses fins. D'ailleurs, parmi les grigris saisis, certains servent à jeter des sortilèges.