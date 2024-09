Madagascar: Projet Minier - Toko Bey Telo réclame Base Toliara

Diverses communautés de Toliara I et II soutiennent activement le projet Base Toliara. Selon elles, ce projet d'envergure jouera un rôle clé dans le développement de toute la région Atsimo-Andrefana. Les soutiens au projet Base Toliara se multiplient. Cette fois-ci, ce sont les communautés, principalement touchées par celui-ci, qui prennent position en faveur du projet. Il s'agit des communautés Masikoro, Vezo, Tagnalana, Antandroy, Toko Bey Telo, ainsi que d'autres groupes. Pour l'association Toko Bey Telo, leur position est claire: soutenir sans réserve la reprise de ce projet minier d'envergure.

Salomon Randriatahiny, président de Toko Bey Telo Temilahehy, par exemple, affirme : « Il y a déjà eu des experts qui se sont penchés sur ce projet et ont expliqué le tout. Il n'y aura pas d'effets néfastes sur la vie de la population en général, encore moins sur la santé, les routes et l'eau. » Pour ces communautés, c'est l'intérêt commun qui doit primer sur l'intérêt individuel. « L'association Toko Bey Telo demande l'ouverture de Base Toliara.

Nous demandons au président de la République de lancer le projet car l'enquête menée autour de ce projet n'a que trop duré. Toko Bey Telo est pour ce projet », soutient pour sa part Arivolaza Edmond, secrétaire général du Toko Bey Telo, mardi. Cette déclaration a d'ailleurs fait le tour des cercles d'informations et des médias de la ville de Toliara.

Pour les communautés impactées directement par le projet, les opinions tendent à démontrer que ce projet est une opportunité de développement salutaire pour la population. Notamment les jeunes, malmenés par le chômage et le manque criant d'emplois. Des problèmes sociétaux qui peuvent mener les jeunes à verser dans la délinquance.

Opposition

En témoigne Didi Raison, chef du fokontany Ambovonosy, dans la commune de Maromiandra : « Je suis chef de fokontany depuis 1995 et je sais que la population ici est en souffrance. On a déjà compté plusieurs entreprises, mais elles ont toutes été fermées. La population ne sait pas où postuler pour un travail. C'est pourquoi je demande au président de la République d'ouvrir Base Toliara. Nos enfants deviennent des tireurs de cyclo-pousse et d'autres deviennent même des délinquants », déplore-t-il.

Depuis une semaine, les soutiens au projet Base Toliara se sont multipliés, face aux récentes manifestations et aux protestations contre le projet, la semaine dernière. Ces manifestations sont monnaie courante depuis quelques mois. Elles sont organisées par des personnalités pour exprimer leur opposition au projet alors que les négociations se poursuivent entre l'État et la société. À noter que ce projet a été suspendu depuis bientôt cinq ans, en attendant des conditions fiscales applicables au projet.

Il faut savoir que les communautés touchées par le projet d'extraction d'ilménite de Ranobe sont déjà informées sur les tenants et aboutissants du projet. Elles ont déjà consulté le cahier des charges à Toliara avec le président de l'association FIMA, d'après Kozatsy, habitant de la commune de Tsianisiha. Pour lui et ses pairs, le plus urgent est la compensation de leurs terres, ainsi que la prise en charge des tombeaux impactés, dont trente-huit dans la commune de Tsianisiha et une cinquantaine environ dans la commune d'Ankilimalinike.