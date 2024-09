Congo-Brazzaville: Résidence artistique - Trame accompagne les artistes dans leur création

Des résidences de recherche et de création du programme Trame sont destinées aux artistes francophones afin de leur permettre de développer leur projet.

Les artistes de toutes nationalités, sans limite d'âge, sont invités à soumettre leurs candidatures pour un séjour de trois mois qui se déroulera du 2 avril au 27 juin 2025 à Paris, en France. Le programme est ouvert à toutes les disciplines (arts visuels, cinéma, arts vivants, écritures, musiques...).

Le programme Trame accompagne les artistes qui souhaitent développer un projet de recherche et de création artistique. Ce programme de résidence, à destination d'artistes francophones du monde entier et de toutes disciplines (Trame), soutenu par le ministère de la Culture, vise à encourager les échanges culturels et la collaboration entre artistes francophones.

Celui-ci offre aux artistes et aux professionnels du monde culturel des rencontres régulières pour favoriser les échanges et l'inspiration. Les sélectionnés bénéficient également d'opportunités de visibilité à travers des portes ouvertes, des rencontres avec des commissaires et des critiques d'art.

Ce programme leur accorde un soutien financier ainsi qu'une bourse de vie de 1000 euros mensuelle nets de taxes ; une aide à la recherche et à la production de 1000 euros TTC reversée sur présentation de justificatifs de paiements ; un atelier-logement sur le site du Marais de la Cité internationale des arts offrant un espace de vie et de travail meublé adapté à la création artistique. La prise en charge des frais de visa, assurance voyage et transport aller-retour à destination de Paris - remboursement des frais (montant plafonné) sur présentation de justificatifs de paiements.

Le transport aller et retour d'œuvres ou de matériel de production ne sera pas pris en charge. Un compte rendu d'expérience sera demandé en fin de résidence.

Le participant doit être engagé dans la vie professionnelle minimum cinq ans de pratique artistique, et doit être capable à s'exprimer et rédiger en français, être disponible pendant toute la période de résidence, avoir déjà développé un ou des projets de création, avoir participé aux différents rendez-vous professionnels et autres rencontres mises en oeuvre par la Cité internationale des arts.

Les candidatures seront sélectionnées selon les critères suivants : l'originalité du projet, la pertinence de la résidence à Paris, et la qualité des contacts déjà établis ou à établir sur place.

Les documents doivent être en format PDF : un CV (4 pages au maximum), un dossier artistique (5-15 pages maxi), une note de présentation du projet que le candidat souhaite développer (2-4 pages), des liens vidéo ou audio représentatifs de votre travail (mp3, avi), des lettres de recommandation au format PDF (5 pages au maxi) en français et/ou anglais).

Les candidatures doivent être envoyées du 3 septembre au 27 octobre 2024, la soumission se fait via le formulaire en ligne. Un compte Google est nécessaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer

Si vous avez de difficulté à s'inscrire en ligne, contactez le service des résidences de la Cité internationale des arts à cette adresse : commissions@citedesartsparis.fr

Signalons que chaque année, le programme Trame sélectionne dix lauréats.