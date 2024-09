Madagascar: Karting - Mboara Razafindratsimba - « C'est spécial de participer à une Coupe du Monde »

interview

Mboara Razafindratsimba, multiple champion de Madagascar, jouera sa première coupe du monde de karting en Angleterre du 12 au 15 septembre.

Comment avez-vous réussi à vous qualifier à la Coupe du Monde de karting au Royaume-Uni, qui aura lieu dans dix jours ?

Après mes belles prestations à l'AKC en Afrique du Sud au mois de février, j'ai été sélectionné parmi les pilotes participant à la Coupe du Monde. Il y a trente-six places libres et trente-et-une ont déjà été réservées pour chaque association sportive nationale sélectionnée, comme la France, l'Italie, la Belgique, entre autres. Parmi les trente-et-une places réservées, il y en a aussi six pour deux événements : l'AKC et le « Road to the OKN World Cup ». Pour cette Coupe du Monde, j'ai été informé assez tard de ma participation car les places étaient assez serrées.

Mais l'essentiel est que j'en fasse partie.

Participer pour la première fois à une Coupe du Monde de karting ne vous effraie-t-il pas, sachant que vos adversaires sont tous expérimentés ?

Pas du tout, au contraire, j'ai hâte d'y être. C'est une grande opportunité pour moi en tant que pilote, et c'est assez spécial de pouvoir représenter mon pays lors de ma première Coupe du Monde de karting. Côtoyer les grands noms de la discipline constitue une source de motivation pour moi et j'essaierai de faire de mon mieux. J'aimerais déjà remercier mes parents, les mécaniciens, la FMMSAM et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien depuis le début, car sans eux, ceci ne serait pas possible.

Est-ce que vous pouvez citer des noms de quelques adversaires durant cette Coupe du Monde ?

Donner un nom spécifique est assez difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura différents champions, comme le champion d'Europe de karting, ceux d'Italie, de France, et bien d'autres encore. Ils sont tous redoutables car ce sont des champions internationaux. Pour rivaliser contre eux, j'essaie de m'entraîner intensivement, car je vais courir contre les plus grands noms du sport et ce ne sera pas facile.

Quelle est la spécificité de cette Coupe du Monde ?

Cette Coupe du Monde, intitulée « OKN WORLD CUP », est réservée aux compétiteurs de 15 ans et plus. Les courses auront lieu sur le circuit PF International Kart Circuit au Royaume-Uni. Pendant la compétition, il y a les heats : une séance d'échauffement de 6 minutes, puis un heat de onze tours (15 km), et un second heat de la même distance. Le dimanche, il y aura l'échauffement, le heat 3 (même distance que les heats 1 et 2), et la finale à 14h, qui comportera 22 tours (30 km).