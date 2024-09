Madagascar: Secteur Minier - Une délégation malgache à la conférence d'Australie

Du 4 au 6 septembre, les professionnels et spécialistes du secteur minier de l'Afrique et de l'Australie se réunissent à Perth, en Australie, pour l'événement Africa Down Under. La délégation malgache y est présente, avec en tête le ministre des Mines, Herindrainy Olivier Rakotomalala, l'équipe de l'Office des mines et des industries stratégiques (OMNIS) et des représentants des collectivités décentralisées, à l'instar du gouverneur de la région Atsimo Andrefana, Edally Ranoelson.

Les conférenciers présentent tour à tour leur expertise ou la situation actuelle de leurs entreprises, des investissements, des projets sur des marchés dynamiques. Le ministre des Mines malgache a exposé les opportunités prometteuses dans l'industrie minière malgache à travers le nouveau code minier. Il a parlé de « cadre pour la croissance économique et le développement » en exposant les séries de réformes qui ont été entreprises à Madagascar. La présentation a également traité le plan d'assainissement du cadastre minier, souligné pour la première fois alors à Perth, après son adoption en conseil des ministres au mois de juillet dernier.

Les autorités minières malgaches n'ont pas encore communiqué sur l'éventuelle fin du processus des réformes menées pour le cadastre minier, alors que la délivrance des permis miniers est suspendue depuis quatorze ans. Madagascar aura encore l'occasion de se faire connaître ce jour à la conférence d'Australie. Les Australiens investissent plus de soixante milliards de dollars dans les mines en Afrique.