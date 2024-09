Madagascar: Décès de As Andry - Le maître de la pyrogravure laisse un vide

AS Andry, fils aîné de Georges Andriamanantena, est décédé ce mercredi, laissant derrière lui un héritage artistique inestimable dans l'art de la pyrogravure hérité de son père. Andry Solofo Andriamanantena, dit A.S. Andry, est décédé mercredi soir à l'âge de 72 ans, après une semaine passée dans le coma à l'hôpital. Fils de Georges Andriamanantena, également connu sous le nom de Rado, poète et figure emblématique, AS Andry laisse derrière lui une oeuvre inestimable et une famille en deuil : une veuve et trois orphelins.

Depuis 1990, AS Andry a perpétué l'art de la pyrogravure sur bois, une technique consistant à dessiner en creusant la surface du bois avec un outil chauffé. Héritier du talent de son père, il a su transmettre son savoir à ses enfants, qui poursuivront avec passion cet art familial. Connu pour sa discrétion et sa gentillesse, AS Andry a marqué les esprits non seulement par son immense talent, mais aussi par sa capacité à communiquer avec bienveillance. Sa vie est une riche illustration de la continuité entre générations, ayant su replacer le talent familial au centre de la scène artistique après la mort de son père.

Passion et talent

Actuellement, sa dépouille repose à son domicile à Mandrosoa Ivato. Un dernier hommage sera rendu,le dimanche 8 septembre, au FJKM Tranovato Faravohitra avant son inhumation à Anjanahary. Les oeuvres d'AS Andry, profondément ancrées dans l'histoire de Madagascar et la richesse de ses ressources naturelles, témoignent d'une époque et d'un lieu uniques. Comme sa pièce maîtresse, une représentation du palais Manjakamiadana, ne se contente pas d'être un objet artistique ; elle est le reflet de l'histoire et de la grandeur de la capitale malgache.

Bien que AS Andry ne soit plus, son héritage perdurera à travers ses milliers d'oeuvres et la passion de ses enfants qui continueront de faire vivre l'art de la pyrogravure. Sa mémoire restera gravée dans le bois, témoin d'un talent et d'une histoire qui traversent les générations.