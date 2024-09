Madagascar: Olympiades Des Métiers 2024 - Les talents malgaches reviennent en force

Redorer le blason de l'artisanat et des métiers malgaches sur la scène internationale, tel est le principal objectif affiché par la délégation malgache, composée de quatre jeunes talents, dont deux compétiteurs qui participeront à l'Olympiade des métiers «WorldSkills» à Lyon, du 10 au 15 septembre prochains.

Le grand retour des jeunes talents de l'artisanat sur la scène internationale se profile. Une opportunité de choix leur est offerte pour représenter les couleurs de la Grande Île. Une délégation de quinze personnes, composée de quatre artisans, ainsi que de coaches et d'experts sectoriels, sera à Lyon la semaine prochaine pour participer à la compétition mondiale des métiers «WorldSkills 2024». Ce sera une scène sur laquelle ces jeunes artisans, opérant dans diverses filières telles que la mode, le BTP, la sculpture et bien d'autres domaines, pourront démontrer leurs talents.

Avec plus de deux cent cinquante mille visiteurs attendus pour cet événement de haut vol, les talents du pays auront l'occasion de s'exprimer. Les artisans malgaches ne sont pas en reste face à leurs homologues étrangers. C'est le message que les participants à WorldSkills 2024 souhaitent faire passer à travers leur participation. La préparation de la délégation malgache a été assurée par l'association Comité malgache des olympiades des métiers (COMOM), avec le soutien d'Elia Ravelomanantsoa, ancienne ministre de la Culture et du Patrimoine. Un appui indéfectible aux artisans qui représenteront également le pays.

Dans le cadre d'une compétition amicale organisée dans le programme de coopération pour la Francophonie de WorldSkills, intitulée « L'Afrique à l'honneur», Toniniaina Ramananjatovo, 20 ans, et Antraniaina Ranaivoson, jeunes artisans membres des coopératives de la Chambre des métiers, réaliseront en duo une démonstration de savoir-faire à la fois traditionnel et innovant. Parmi ces deux compétiteurs triés sur le volet, on compte Antraniaina Todisoa Ranaivoson, 28 ans, spécialisée dans la vannerie et propriétaire d'un atelier de confection à Ankadikely Ilafy.

« Notre participation à cet événement offre une visibilité précieuse à l'artisanat malgache. C'est une vitrine des savoir-faire du pays, ainsi qu'une occasion d'explorer de nouveaux marchés potentiels. Nous ciblons notamment les grandes maisons d'accessoires et les gros clients », confie cette jeune entrepreneure.

Elle utilise principalement des fibres de raphia pour ses confections. Selon elle, ses méthodes de fabrication sont héritées d'une « tradition familiale » transmise par ses aïeux, une technique qu'elle a perfectionnée avec le temps en l'associant aux standards modernes. Toniniaina Ramananjatovo partage également l'ambition de faire rayonner l'artisanat malgache à l'étranger et d'explorer de nouveaux marchés potentiels.

Tefy Ranaivo, président de la Chambre des métiers d'Analamanga, accompagnera ces artisans à cet événement prestigieux. Il se dit confiant quant au potentiel de l'artisanat malgache pour percer sur le marché international. « Il ne fait aucun doute que les artisans malgaches peuvent rivaliser avec leurs homologues étrangers. Il nous faut simplement retourner au plus vite sur la scène internationale, pour gagner en visibilité et établir des partenariats.

Ces jeunes artisans seront nos ambassadeurs et concourront aux côtés de plus de mille cinq cents participants issus de quatre-vingt pays lors de cet événement » , explique-t-il. Selon lui, l'effet de surprise sera un atout majeur pour cette participation, en raison des techniques modernes et innovantes que ces artisans malgaches présenteront. Il espère également un soutien accru de la part de l'État, notamment par la simplification des procédures d'exportation des produits artisanaux locaux.

Depuis la fin de la pandémie de coronavirus, de nouveaux marchés se sont ouverts aux produits malgaches, notamment au Qatar. Cela permet de faire connaître à l'international des produits qui, bien que courants dans le pays, sont parfois sous-estimés. Lors des précédentes participations, la Grande Île s'est distinguée en remportant des places sur le podium, notamment une médaille d'argent dans la catégorie Service en salle lors du WorldSkills Africa 2022. Un succès que les participants de cette année comptent bien préserver.