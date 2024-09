Madagascar: Mananjary - Une femme abandonnée tue ses deux enfants

Une fillette de 4 ans et son frère d'un an et deux mois ont été assassinés par leur propre mère dans le district de Mananjary. Tout a commencé par un conflit conjugal.

Problème et violence conjugaux, déception et tourmente se sont mêlés et ont poussé une jeune mère de famille, âgée de 20 ans, à massacrer sa fille de 4 ans et son fils d'à peine quatorze mois. Ce crime affreux a été constaté mardi, à Ambodifilao-Andalamahitsy, dans la commune de Vohilava, du district de Mananjary.

Fixée sur son sort, l'auteure a été traduite au parquet local, hier, selon les dernières informations disponibles à la gendarmerie responsable de l'enquête. La coupable présumée a affirmé, lors de son interrogatoire, qu'elle a regretté, non pas le fait d'avoir assassiné ses enfants, mais le fait d'avoir survécu à son suicide. En effet, elle essayait de se trancher la gorge au moment où le fokonolona est arrivé, l'en a empêchée et l'a capturée.

D'après les informations recueillies par les enquêteurs, une dispute a éclaté entre le mari et sa femme, au cours de laquelle l'homme a exercé une violence physique. Suite à leur altercation, il est parti et n'est pas revenu à la maison.

Témoin

Sous le coup de la colère et du sentiment d'abandon, la femme a emmené ses enfants dans un champ pour cueillir des bananes ce mardi vers 15h. Là, elle les a brutalement attaqués avec une machette. Un autre enfant, qui jouait à proximité, a assisté à cette scène horrible et a couru prévenir les villageois. En attendant l'arrivée des gendarmes et du médecin du Centre de santé de base niveau II de Vohilava, les habitants du village ont maîtrisé la femme, qui tentait de se suicider après avoir mis fin aux jours de ses enfants. Ils ont également récupéré l'arme du crime.

Selon le constat effectué par les autorités, les deux victimes ont été tailladées en plusieurs endroits de leur corps : à la tête, sur les tempes, aux bras et aux mains. Ils sont décédés sur les lieux. Leur mère a été placée en garde à vue à la brigade de la gendarmerie de Vohilava avant d'être transférée à Mananjary pour éviter le pire, car elle aurait pu s'attirer les foudres des villageois, choqués par ce double infanticide. Son forfait n'implique pas son mari, suppose l'équipe judiciaire.