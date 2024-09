Sénégal: Aïssatou Ndiaye Diallo veut 'impulser un nouvel élan de dynamisme socio-économique' au département de Kaffrine

Kaffrine — La nouvelle préfète du département de Kaffrine, Aïssatou Ndiaye Diallo, a souligné jeudi sa volonté d"'impulser un nouvel élan de dynamisme socio-économique" à ce département du centre du Sénégal.

"J'aspire à impulser un nouvel élan de dynamisme socio-économique dans le département. Une impulsion sous tendue par une ferme volonté de concertation et d'action, clef de voûte d'une administration de développement", a-t-elle lancé.

Elle a exprimé cette volonté au cours de son installation par le nouveau gouverneur de région, Moustapha Diaw, son prédécesseur à la tête de l'exécutif départemental.

La cérémonie d'installation de la nouvelle préfète de Kaffrine a enregistré la présence des différentes autorités administratives, politiques, territoriales, militaires et paramilitaires, des notabilités religieuses et coutumières, entre autres.

Elle s'engage à "servir avec humilité et dévouement dans le strict respect des lois et règlements qui régissent notre pays".

Elle a remercié chaleureusement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance placée en elle.

Elle a promis de s'employer, avec engagement et détermination, à servir l'Etat avec la rigueur, le sacrifice, la loyauté et la dignité que requiert l'exercice de la fonction de préfet de département.

Mme Diallo souligne également qu'elle compte relever les défis sécuritaires, améliorer l'accès à l'eau et à l'énergie, résoudre le désenclavement intérieur et extérieur, favoriser la formation des jeunes, la promotion des emplois décents et à la gestion des inondations.

Le gouverneur de la région de Kaffrine, Moustapha Diaw, a exhorté Mme Diallo à inscrire son action dans la voie tracée par les autorités centrales.

Il lui recommande d'accompagner les initiatives locales, les acteurs territoriaux, le comité départemental de développement, les élus territoriaux et les responsables des organisations non gouvernementales (ONG) et des projets et programmes.

"Cette représentante de l'Etat se veut, avant tout, loyale et engagée pour l'émergence de notre pays. Elle est au service des populations tout en préservant l'intérêt général d'une administration neutre et légale axée sur la promotion du service public", a fait valoir le chef de l'exécutif régional.

Il estime qu'il faudra mettre l'accent sur l'accompagnement des collectivités territoriales en appuis et conseils au grand bénéficie des populations locales.