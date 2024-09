Congo-Kinshasa: Ministre Provinciale des Finances et Economie, Kinshasa - Yvette Tembo Kulemfuka au four et au moulin pour une mobilisation accrue des recettes

Depuis son avènement à la tête du ministère provincial des Finances et Economie de Kinshasa, Yvette Tembo Kulemfuka ne dort pas sur ses deux lauriers ni ne ménage aucun effort, pour assurer la maximisation des recettes fiscales et non fiscales, afin de financer le Programme d'actions quinquennal dénommé KIN EZO BONGA porté par le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki, pour le bien-être des Kinoises et Kinois et le développement de la capitale de la RDC -République démocratique du Congo

La politique financière et économique de Yvette Tembo pour Kinshasa expliquée aux agents et cadres de la DGPEK

C'est dans cette optique que la ministre provinciale des Finances et Economie de Kinshasa, Yvette Tembo Kulemfuka, a, en sa qualité de l'autorité de tutelle, effectué une visite de travail, ce mercredi 04 septembre 2024, à la DGPEK -Direction générale de Publicité extérieure de Kinshasa-.

Sur place, après avoir écouté attentivement ses interlocuteurs, qui ont étalé leurs préoccupations et doléances, Yvette Tembo Kulemfuka leur a expliqué sa politique vis-à-vis de la DGPEK, en particulier, et, en général, sa politique financière et économique de la ville province de Kinshasa, laquelle rime avec l'ambitieux programme d'actions du Gouvernement provincial dénommé « KIN EZO BONGA », porté par le Gouverneur Daniel Bumba et adopté à l'APK -Assemblée provinciale de Kinshasa-. Une politique qui place l'homme au centre de toutes les actions, pour permettre une meilleure mobilisation accrue des ressources, afin de de revêtir Kinshasa, miroir de la RDC, de sa plus belle robe d'antan.

Très satisfaits du projet de développement de la DGPEK, agents et cadres ont remercié la ministre provinciale Yvette Tembo Kulemfuka, d'être la toute première autorité de tutelle à avoir visité leur régie financière, signe d'espoir que les lignes vont bouger dans le sens de maximiser les recettes de la ville.

« Nous remercions madame la ministre provinciale d'avoir franchi nos portes, pour être dans nos murs. C'est un honneur pour nous, parce que tous ses prédécesseurs n'ont jamais effectué cette démarche de venir nous visiter. Elle a la volonté de faire avancer les choses. Elle nous a parlé du projet de développement de la DGPEK. Elle nous a parlé du social des agents de la DGPEK, ce qui la tient à coeur. Elle a jugé un peu moindre la condition sociale des agents, et a pensé à la relever. Je crois que c'est une bonne inspiration. Nous ne pouvons que la remercier et la féliciter pour cette idée », a déclaré Emmanuel Likinda, directeur administratif et financier de la DGPEK, au nom de tous les agents et cadres.

Le tour du propriétaire aux Divisions urbaines des Finances et Economie

Sans répit, de la DGPEK, Yvette Tembo Kulemfuka s'est rendue à la Division urbaine des Finances, pour sensibiliser les agents de l'État à plus d'abnégation et d'engagement, pour mobiliser davantage les ressources dont la ville a besoin pour son développement.

D'une Division urbaine à l'autre, Yvette Tembo Kulemfuka est arrivée, le même mercredi, à la Division urbaine de l'Économie Kinshasa/Ouest. Vingt-quatre heures plus tard, soit le jeudi 5 septembre 2024, La ministre provinciale Yvette Tembo Kulemfuka s'est rendue à la Division urbaine de l'Économie Kinshasa/Est.

Partout où elle est passée, de l'Ouest à l'Est, la ministre des Finances et Economie de Kinshasa, Yvette Tembo Kulemfuka a été porteuse du même message axé sur la mobilisation accrue des recettes fiscales et non fiscales, pour doter le Gouvernement provincial Daniel Bumba Lubaki des moyens de sa politique, afin d'exécuter son Programme d'actions quinquennal dénommé KIN EZO BONGA, au bénéfice des Kinoises et Kinois.

Dans toutes ces Divisions urbaines, les chefs respectifs ont indiqué que c'est pour la toute première fois qu'un ministre provincial des Finances et Economie puisse leur rendre visite, afin de s'enquérir des conditions dans lesquelles ils travaillent. Tous à l'unanimité ont promis d'accompagner l'autorité de tutelle, pour que sa politique financière et économique provinciale soit une réussite totale au profit du peuple kinois et de toute la ville province de Kinshasa, capitale de la RDC -République démocratique du Congo-.

Fructueux échanges avec les délégués syndicaux de la DGRK

De la Division urbaine de l'Économie Kinshasa/Est, la ministre provinciale des Finances et Economie, Yvette Tembo Kulemfuka est revenue à son cabinet de travail, où elle a eu une séance de travail avec plus ou moins quarante délégués syndicaux de la DGRK -Direction générale des Recettes de Kinshasa-. Les échanges entre l'autorité de tutelle et les délégués syndicaux ont tourné autour des conditions socioprofessionnelles et salariales des agents, pour les motiver à bien travailler dans le sens de maximiser davantage les ressources de la ville.

Yvette Tembo Kulemfuka a expliqué à ses interlocuteurs la vision du premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki, qui est déterminé à embellir l'image de Kinshasa et faire bénéficier aux Kinoises et Kinois les ressources de leur métropole. Pour y arriver, Yvette Tembo Kulemfuka a indiqué que le Gouvernement provincial a énormément besoin des moyens nécessaires. D'où, l'appel qu'elle a lancé à tous les agents de la DGRK, via leurs délégués syndicaux présents aux échanges, pour la mobilisation accrue des recettes fiscales et non fiscales de la ville.

Deux mois d'arriérés de salaires payés grâce à l'implication de Yvette Tembo Kulemfuka

Tous les délégués syndicaux de la DGRK ont, à l'unanimité, promis de soutenir la politique financière et économique provinciale prônée par Yvette Tembo Kulemfuka, pour la modernisation de la ville province de Kinshasa. Une politique, rappelons-le, qui tient à l'amélioration des conditions socioprofessionnelles et salariales des agents, pour une bonne mobilisation des ressources.

Aussi, ces délégués syndicaux ont tenu à remercier la ministre provinciale des Finances et Economie, Yvette Tembo Kulemfuka, pour son implication personnelle, qui a eu comme résultat le paiement, depuis mercredi dernier, de deux mois d'arriérés de salaires des agents et cadres de la DGRK.

Pour rappel, mardi dernier, après avoir été informée de la tension sociale observée lundi à la DGRK, où les agents réclamaient le paiement de trois mois d'arriérés de leurs salaires, la ministre provinciale des Finances et Economie, Yvette Tembo Kulemfuka, s'y était aussitôt rendue, en sa qualité de l'autorité de tutelle.

Vingt-quatre heures seulement après son passage la situation a été décantée. Pour les délégués syndicaux, c'est un nouveau départ sur de nouvelles bases, avec la ministre provinciale des Finances et Economie de Kinshasa, Yvette Tembo Kulemfuka.