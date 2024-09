Ile Maurice: Nouvelles directives pour l'éducation et la planification familiale

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé sexuelle, le 4 septembre, le ministère de la Santé a annoncé de nouvelles mesures pour promouvoir l'éducation à la sexualité et améliorer l'accès à la planification familiale. Un atelier de deux jours a eu lieu à l'hôpital Victoria, Candos, en présence du ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, et de représentants du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), qui soutient la santé sexuelle et reproductive.

Le Dr Jagutpal a lancé les «directives sur la planification familiale», destinées aux prestataires de soins pour mieux répondre aux besoins des adolescents, des femmes en post-partum et celles ayant subi un mes de violence. Disponibles à travers ces directives visent à adopter une approche pertinents pour chaque groupe.

Le ministre Jagutpal a souligné les défis en matière de santé sexuelle à Maurice, notamment l'augmentation des infections sexuellement transmissibles, du VIH, des grossesses précoces et des avortements à risque. Il a insisté sur l'importance de briser la stigmatisation qui freine l'accès aux soins et de renforcer la sensibilisation. «Il est crucial de fournir des informations précises et un soutien adapté pour prévenir les risques, et améliorer la qualité de vie des femmes et des couples», a-t-il affirmé.

Il a également appelé à développer l'éducation à la sexualité et à élaborer une poli tique sur les soins complets de l'avortement, rappelant que la contraception moderne est disponible gratuitement dans les centres de santé publics depuis 1968.

Priscilla Li Ying, cheffe de bureau à l'UNFPA pour Maurice et les Seychelles, a tiré la sonnette d'alarme sur la hausse des infections sexuellement transmissibles et la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Elle a insisté sur l'importance d'une éducation qui ne porte pas de jugement afin d'aider les femmes et les jeunes filles à faire des choix éclairés. «Renforcer les services de santé et sensibiliser la population sont essentiels pour réduire les risques et améliorer la santé sexuelle des Mauriciens», a-t-elle déclaré.