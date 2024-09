Ile Maurice: Nando Bodha - «Linion Moris passera de six à huit partis bientôt»

interview

Est-ce que Linion Moris a déjà débuté sa campagne électorale ?

Notre action a été différente. Pravind Jugnauth a détruit l'âme du pays et le peuple qui souffre veut absolument qu'il parte. Le peuple a intériorisé le changement. Navin Ramgoolam s'est disqualifié avec son bilan, ses coffres et ses scandales. À Linion Moris, nous voulons mettre fin à ce cycle infernal de dynastie. Nous voulons un changement de système. Nous voulons une révolution démocratique par les urnes et que chaque Mauricien utilise l'arme sacrée que constitue le vote pour amener cette révolution. Pour en revenir à votre question, la réponse est oui. De toute façon nous étions déjà dans la rue avec des actions fortes. LM a accéléré sa campagne avec une action sur le terrain ciblant toutes les circonscriptions, avec des candidats responsables de faire passer notre message et notre projet de société. Le 23 août le comité national de campagne du parti a validé notre plan d'action et une quarantaine de candidats ont été confirmés avec un calendrier sur le plan régional et national.

Comment votre parti entamera-t-il cette campagne ?

Nous avons mis des structures, notamment un comité national pour la logistique, la stratégie, les messages forts et un calendrier. Nous abordons cette campagne avec une confiance redoublée, encore plus grande, que Linion Moris peut offrir cette alternative politique dont rêve le peuple et notamment cette grande majorité de Mauriciens qui sont dans le refus de Ramgoolam et de Jugnauth. Il souhaite un nouveau départ pour notre pays qui traverse une phase critique.

%

Linion Moris était convaincu qu'il y aurait une partielle au n° 10. Pourquoi ne faites-vous pas de grandes activités dans cette circonscription ?

Nous sommes toujours convaincus que Linion Moris doit participer à cet exercice démocratique. Nous sommes sur le terrain avec notre candidate, Neena Ramdenee, sillonnant toutes les régions et nous pouvons dire avec certitude que notre message passe très bien. Nous faisons de petites réunions, du porte-à-porte et un pèlerinage dans tous les villages du n° 10. Le challenger qu'est Linion Moris est devenu un front-runner. Nous avons réussi à mobiliser les forces de l'opposition et à rassembler l'électorat autour de Neena Ramdenee. Nous avons prévu, le moment venu, un meeting à Bel-Air.

Linion Moris veut se démarquer. Subira-t-il des coups bas ?

Nous subissons des coups bas tous les jours de la part des autorités, voire des arrestations arbitraires. Il y a sans cesse une campagne pour débaucher nos têtes fortes. On essaie par tous les moyens. Comme vous le savez sans doute, pour beaucoup, chacun a un prix. Même dans l'opposition il y a de la surenchère. Il y a beaucoup qui veulent imposer la bipolarisation en dépit du fait que les partis tradition nels n'arrivent pas à créer un momentum de changement. Ils ne veulent pas l'émergence de la nouvelle force qui pourrait chambouler l'échiquier politique. Nous y croyons fermement. Nous demandons à tous les observateurs et aux analystes d'accompagner cette mouvance qui s'est créée pour amener un véritable changement de système. Est-ce que ces observateurs et analystes souhaitent voir Ramgoolam ou Jugnauth jusqu'en 2030 ? Pour la population c'est certainement non !

Avez-vous complété votre manifeste électoral ?

Linion Pep Moris avait déjà fait de grandes propositions en 2022 et 2023, notamment la Freedom of Information Act, le budget alternatif et certains amendements constitutionnels.

Le Rassemblement mauricien avait fait une série de propositions en 2022. Les Verts fraternels avaient déjà établi leurs priorités. Il nous a été facile et enrichissant de réaliser un projet de société commun avec de grandes réformes face aux enjeux et aux grands défis d'au jourd'hui. Linion Moris est le seul groupe politique à avoir présenté la Vision Économique 2050 pour l'avenir de nos jeunes, basé sur une réindustrialisation massive et une vraie dynamique au niveau de l'économie bleue et verte en misant une priorité sur l'Afrique. Notre devise c'est Met Prop, zéro tolérance sur le trafic de drogue, la fraude et la corruption et le gaspillage.

Nous prônons la bonne gouvernance pour chaque sou des fonds publics et la promotion de la méritocratie et de la compétence. Nous avons présenté notre manifeste, le 23 juin, avec plus d'une cinquantaine de mesures que nous appliquerons dès le lendemain des résultats pour certains et les autres par ordre de priorité, dans les 30, 60, 90 premiers jours et ainsi de suite. On veut créer un feel good factor dès le lendemain et la sérénité dans le pays, après le profond malaise et le climat de frayeur et de décadence en vigueur. Tout est sur notre site web. Il faut cliquer sur www.linionmoris.com

Est-ce que vos 60 candidats sont prêts ?

Linion Moris est un rassemblement de six partis. Nous serons bientôt huit groupes. Notre volonté de rassemble ment des forces du progrès nous dicte une ouverture vers toutes les autres forces politiques pour consolider cette nouvelle force électorale. Et nous voulons le faire avant la fin de septembre car les élections sont certainement dans quelques mois. Sur le terrain, nous démarrons une série de meetings et le premier sera un grand rassemblement à La Louise le dimanche 15 septembre où nous allons signer un pacte avec le peuple.

Vous dites que c'est un rassemblement de six partis qui passera à huit bientôt. Qui sont les nouveaux venus ?

Nous sommes en pourparlers avec plusieurs partis, mais les négociations sont bien avancées avec deux d'entre eux. Je ne peux pas les mettre dans l'embarras puisque leurs dirigeants doivent communiquer avec leurs membres sur chaque étape des négociations. C'est en bonne voie. Attendez et vous verrez.