Maroc: La Chambre des Représentants abrite la 52è Réunion du Comité exécutif de l'UPCI

Rabat — La Chambre des Représentants abrite, les 10 et 11 septembre 2024 à Rabat, les travaux de la 52è Réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI).

La réunion comprendra l'élection du Bureau, l'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail, la lecture et l'adoption du rapport du Secrétaire général de l'Union, l'établissement du projet d'ordre du jour des Comités spécialisés permanents et des sous-commissions, en plus de l'adoption du projet d'ordre du jour de la 26e Session du Comité Général de l'Union et de la 19e session de la Conférence de l'UPCI, indique un communiqué de la Chambre des représentants, faisant savoir que ce conclave sera couronné par l'adoption de la Déclaration de Rabat.

Les Comités spécialisés permanents comprennent le Comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures, le Comité spécialisé permanent des affaires économiques et de l'environnement, le Comité spécialisé permanent des droits de l'homme, des femmes et des affaires famille, et le Comité spécialisé permanent des affaires culturelles, juridiques et le dialogue des civilisations et des religions.

Les autres organes incluent le Comité de la Palestine, la Conférence des femmes parlementaires musulmanes et l'Association des secrétaires généraux de l'UPCI. A noter que l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) regroupe 54 parlements membres.

Créée en 1999, l'Union a pour objectif de faire connaitre et de promouvoir les nobles enseignements islamiques, de fournir un cadre pour réaliser la coopération et la coordination entre les assemblées des États membres de l'OCI, de renforcer les rencontres et le dialogue entre ses membres, d'échanger l'expertise parlementaire, de débattre des questions économiques, culturelles, sociales et cultuelles concernant les États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de formuler les recommandations et les décisions adéquates à leur égard.