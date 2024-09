Rabat — Le programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires touchés par le séisme d'Al Haouz a "atteint des niveaux de réalisation significatifs", a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Les efforts déployés pour surmonter les difficultés de l'enseignement dans les zones touchées par le séisme d'Al Haouz "ont permis de réaliser plusieurs objectifs fixés", a expliqué M. Benmoussa lors d'une conférence de presse consacrée à la rentrée scolaire 2024-2025.

"Nous n'avons plus d'élèves sous des tentes ou d'élèves dans des internats en dehors de la province", a-t-il dit, mettant l'accent également sur la création des internats à proximité des domiciles familiaux.

Le premier objectif fixé depuis cette catastrophe, a-t-il rappelé, était de réfléchir à la manière d'assurer la scolarité des enfants, et ce en dépit des défis qui se présentaient à l'époque, estimant que grâce à la mobilisation des hommes et femmes de l'enseignement dans la région ainsi que la solidarité exprimée, des solutions ont été trouvées, en quelques jours, pour la reprise des cours et l'accompagnement de la psychologique des élèves, entre autres.

Et de souligner que la deuxième phase entend assurer et améliorer les conditions d'études, en tenant compte des conditions météorologiques difficiles dans les zones touchées par le séisme, ce qui a permis de passer des tentes traditionnelles à d'autres adaptées aux besoins, améliorant ainsi les conditions d'accueil et d'apprentissage des élèves.

De même, les études techniques et d'ingénierie nécessaires pour les établissements scolaires ont été effectuées après avoir procédé à une expertise technique dans le but d'assurer la sécurité des élèves.