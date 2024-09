Maroc: Espagne/Maroc - L'ANRE et la CNMC signent un MoU pour une régulation énergétique intégrée et durable

Madrid — L'Autorité nationale de régulation de l'électricité (ANRE) et la Commission espagnole des marchés et de la concurrence (CNMC) ont signé, jeudi à Madrid, un Mémorandum d'Entente (MoU) visant à renforcer leur collaboration dans le domaine de la régulation de l'énergie.

Paraphé par le président de l'ANRE, Abdellatif Bardach, et la présidente de la CNMC, Cani Fernández Vicién, cet accord s'inscrit dans le cadre des liens fraternels qui unissent le Maroc et l'Espagne, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, et ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération énergétique, indique l'ANRE dans un communiqué.

S'exprimant à cette occasion, M. Bardach a indiqué que ce MoU, fruit de discussions approfondies et d'un engagement résolu en faveur de la durabilité et de l'innovation dans le domaine de la régulation énergétique, met en exergue l'importance des aspects techniques cruciaux tels que la tarification, tout en adoptant des pratiques de transparence et d'équité, essentielles pour assurer un marché énergétique ouvert et juste.

"Cela dit, notre initiative va bien au-delà de la simple célébration de nos acquis", a-t-il relevé, notant qu'elle "s'inscrit dans une démarche stratégique à long terme visant à renforcer et à élargir les échanges et les interconnexions énergétiques existantes, illustrant ainsi notre engagement profond pour améliorer l'intégration régionale et la sécurité énergétique".

%

Et d'ajouter que "cette démarche ouvre la voie à une collaboration future encore plus robuste et étendue, consolidant ainsi notre engagement commun à relever les défis énergétiques mondiaux".

Par la même occasion, M. Bardach et Mme Vicén ont réaffirmé leur détermination à oeuvrer en étroite collaboration pour faire de ce partenariat un modèle de coopération internationale, reflétant une convergence d'intérêts stratégiques pour les deux pays et pour la région méditerranéenne et africaine dans son ensemble.

Ils se sont également félicités de leur co-présidence de la task-force sur l'hydrogène vert au sein de l'Association des régulateurs méditerranéens qui met en avant leur rôle clé dans la promotion de l'hydrogène vert, comme élément clé de la transition énergétique.

Cette responsabilité illustre l'importance stratégique du Maroc et de l'Espagne comme acteurs majeurs dans le développement des technologies renouvelables et la promotion d'un avenir énergétique durable pour la région, conclut le communiqué.