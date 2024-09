Sénégal: Une antenne de la Direction des bourses ouverte à l'UAM de Diamniadio

Dakar — Une antenne de la Direction des bourses a été ouverte à l'Université Amadou Mactar Mbow (UAM) de Diamniadio dans la foulée de la signature d'une convention entre le directeur des bourses et la directrice du Centre des oeuvres universitaires de l'UAM, a appris l'APS des deux parties signataires.

"La signature de cette convention entre la Direction des bourses et le Centre des œuvres universitaires de l'université de Diamniadio représente bien plus qu'un simple accord. C'est un engagement concret envers nos étudiants, un pas décisif vers une meilleure proximité et une facilitation de l'accès à l'information", a expliqué le directeur des bourses, Jean Amédé Diatta.

Il s'exprimait jeudi lors de la cérémonie de signature de cette convention suivie de l'ouverture de l'antenne locale de la direction des bourses tenue à Diamniadio.

L'objectif principal est de "simplifier et de rapprocher le service des bourses des étudiants, afin de de réduire leurs déplacements et de rendre l'information sur les bourses plus accessible, plus équitable et plus transparente", a-t-il dit dans son discours.

Pour Jean Amédé Diémé, "il est essentiel pour un étudiant de se concentrer sur ses études sans avoir à se soucier de démarches administratives compliquées ou de longs déplacements".

"Cette convention n'est qu'un point de départ pour d'autres partenariats entre les deux structures", a ajouté le nouveau directeur des bourses.

En créant cette antenne, la Direction des bourses entend ainsi "garantir que chaque bénéficiaire puisse accéder aux informations nécessaires sans délai et sans contrainte", a souligné Jean Amédé Diémé.

Plus globalement, la direction des bourses compte rendre "accessible, équitable et transparente l'information lié aux différents types de bourses qu'elles soient nationales ou régionales".

En ce sens, elle entend installer des antennes décentralisées dans toutes les universités du Sénégal pour être "plus proche des étudiants".