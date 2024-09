Maroc: Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Lancement de la formation à la Cité des métiers et des compétences

Tanger — Le coup d'envoi officiel de la formation à la Cité des métiers et des compétences (CMC) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été donné, vendredi à Tanger, marquant le lancement de cet établissement.

Ainsi, la CMC de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont le lancement s'est déroulé en présence de la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha, et du président du Conseil régional, Omar Moro, ainsi que de partenaires économiques et d'acteurs régionaux, accueille sa première promotion au titre de la rentrée de formation 2024-2025.

"Le démarrage de la CMC de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'est déroulé simultanément avec celui de la CMC de Béni Mellal-Khénifra, portant ainsi à 6 le total des Cités des métiers et des compétences opérationnelles au Maroc", a indiqué Mme Tricha, notant que ces Cités couvrent la moitié du territoire du Royaume et bénéficieront cette année à 19.650 jeunes apprenants, évoluant dans différentes spécialités et secteurs-métiers.

"Ces structures novatrices dédiées au développement des compétences ont été réalisées en exécution des Hautes orientations royales, et conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle, visant à établir une nouvelle génération d'établissements de formation qui réunissent les conditions optimales pour stimuler et porter à l'optimum le potentiel des jeunes et leur offrir des formations d'excellence pour les préparer à être acteurs effectifs dans la dynamique économique, territoriale et nationale", a-t-elle relevé.

Il s'agit, selon Mme Tricha, de réunir une offre de formation tournée vers les nouveaux métiers et adaptée à l'écosystème économique territorial et national, de dispenser des programmes de formation actualisés, de recourir à des méthodes d'apprentissage et à des pédagogies innovantes et de mobiliser des équipements pédagogiques de dernière génération.

Pour sa part, M. Moro s'est arrêté sur l'importance de ce projet pour la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, faisant savoir que le coût global pour la réalisation de la CMC s'est élevé à 575 millions de dirhams (MDH), dont 100 MDH mobilisés par la région.

Édifiée sur une superficie de 12 hectares, la CMC de Tanger dispose d'une capacité d'accueil globale de 3.300 places pédagogiques par an, dont 1.800 stagiaires en 1ère année de formation, et propose une offre de formation diversifiée, conçue suivant une approche d'intelligence collective, en parfaite concordance avec les perspectives de développement de la région.

Cet établissement nouvelle génération, qui garantit une carte de formation pluridisciplinaire couvrant 86 filières diplômantes, dont 71% nouvellement créées, est organisé en 9 pôles métiers, avec 6 plateformes d'application intégrées dotées des équipements nécessaires pour une immersion réussie des jeunes apprenants dans des situations proches de la réalité de l'entreprise.

Il s'agit du pôle "Industrie" avec une usine pédagogique orientée vers les métiers de l'automobile qui opère comme une unité de production, simulant les conditions réelles de l'industrie au sein de l'entreprise et permettant aux stagiaire de mener des projets pluridisciplinaires, le pôle "Gestion & Commerce", avec une entreprise virtuelle de simulation offrant aux stagiaires l'opportunité de se former aux métiers du futur, et le pôle "Digital & Intelligence artificielle", doté d'une Digital Factory où les jeunes apprenants peuvent concrétiser leurs idées, améliorer leurs compétences et participer activement à des projets de transformation numérique.

S'ajoutent à ces formations le pôle "Tourisme & Hôtellerie", avec un hôtel et restaurant pédagogiques pour une préparation concrète et adaptée aux réalités du métier, le pôle "Agriculture", avec une ferme pédagogique favorisant l'apprentissage par l'expérimentation des diverses techniques agricoles, et le pôle "Santé", avec une unité pédagogique de soins, en plus des pôles "Pêche", "Art et industrie graphique" et "Agro-industrie".

Par ailleurs, la CMC de Tanger abrite des espaces de vie au service des jeunes apprenants, dont une maison de stagiaires de 450 lits et couverts, favorisant des conditions d'apprentissage et de formation optimales, en plus de mettre à la disposition des stagiaires des centres de langues et de soft skills dédiés au développement des compétences comportementales, linguistiques, entrepreneuriales et numériques.

Il est à noter que le ministère du Commerce et de l'industrie a également contribué à hauteur de 63,33 MDH à ce projet pour la mise en place de l'usine pédagogique implantée au sein du pôle "Industrie".