Maroc: Al Haouz - La dynamique de reconstruction se déploie sans relâche

Al Haouz — Un an après le séisme ayant secoué la région d'Al Haouz, les travaux de reconstruction et de réhabilitation des logements effondrés totalement ou partiellement se poursuivent sans relâche pour permettre aux familles affectées de regagner au plus vite leurs habitations.

Célérité, mobilisation, engagement et sérieux sont les mots d'ordre de cette dynamique vertueuse, dont la priorité absolue n'est autre que le relogement des familles dans les meilleures conditions, conformément aux Hautes Instructions Royales.

Approchés par la MAP, nombre de ménages ont tenu à exprimer leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour Sa Haute sollicitude ainsi qu'aux autorités et aux différents intervenants qui ne ménagent aucun effort en vue d'assurer le bon déroulement de l'opération de reconstruction et de réhabilitation qui leur permettra de regagner leurs habitations, des mois après le tragique tremblement de terre.

En effet, cette opération a été déclenchée immédiatement après l'enlèvement des décombres et l'octroi des autorisations nécessaires, a indiqué Anas Al Basraoui, chef du service de l'équipement à la province d'Al Haouz, relevant qu'il a été également procédé au creusement des fondations et à la livraison de la structure, des façades avant et la toiture.

%

"Le nombre des fondations déjà creusées a atteint les 11.000, ce qui représente 47 % du total des maisons, alors que 1.000 logements ont été livrés sur 23.500 maisons, soit 5 % du nombre total de logements", a-t-il précisé.

Ce sont plus de 23.360 maisons qui ont été démolies sur un total de 23.500, alors que le taux d'avancement des travaux avoisine les 99%, grâce aux efforts conjugués de la Direction de l'Equipement et du ministère de l'Intérieur, malgré les reliefs difficiles dans certains cas.

En effet, de grands progrès ont été réalisés en matière de réhabilitation et de reconstruction des logements détruits totalement ou partiellement suite au séisme, et ce malgré les défis notamment géologiques qui caractérisent cette région.

Nombre de familles approchées par la MAP ont été unanimes à louer les efforts déployés, dans ce sens, par les autorités et l'ensemble des intervenants, affirmant qu'elles bénéficient de 2.500 dirhams à titre de soutien mensuel.

Si certaines d'entre elles vivent chez des proches parents ou des voisins, d'autres ont déclaré avoir loué des logements grâce à l'aide qui leur a été octroyée, alors que d'autres familles ont fait savoir qu'elles vivent toujours dans des tentes, en attendant que les travaux de reconstruction et de réhabilitation de leurs maisons prennent fin.

A noter qu'au niveau de la province d'Al Haouz, sur un total de 27.205 ménages, dont les habitations ont été détruites ou endommagées, 8.187 ménages sont à ce jour installés sous des tentes, selon les données des autorités locales.