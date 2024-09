Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la Revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets d'actualité et un large focus sur la célébration du 25ème anniversaire de l'Accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Le 422è numéro de cette publication bimestrielle (juin-juillet 2024), qui reproduit le texte intégral du Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Tête du Trône, consacre une large place notamment aux cérémonies d'allégeance et de prestation de serment, aux festivités militaires ainsi qu'aux préparatifs de la cérémonie de prestation de serment à Tétouan.

Ce numéro se fait l'écho d'autres Activités Royales dont la réception par Sa Majesté, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, au Palais Royal de Tétouan, du Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, qui a présenté à Sa Majesté le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique monétaire et financière au titre de l'exercice 2023.

Le "Dossier" de ce nouveau numéro de la Revue des FAR revient sur la première édition du Festival International de la Musique Militaire, nouvelle scène des chants et sons militaires. Cet évènement qui a illuminé, du 26 au 30 juillet, les principales places de Rabat, Salé, Témara, Agadir, Tétouan et M'diq, a réuni huit formations musicales nationales et six groupes étrangers venant de l'Arabie Saoudite, de la Côte d'Ivoire, des Emirates Arabes Unis, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique et du Sénégal.

Le "Dossier" plonge le lecteur dans les différents aspects du festival de la cérémonie d'ouverture aux prestations envoûtantes des groupes musicaux nationaux et internationaux, aux shows enchanteurs dans plusieurs villes, au mémorable concert de clôture, en passant par les réactions enthousiastes du public et les préparatifs minutieux en coulisses.

"Ces spectacles ont mis en lumière la richesse des traditions musicales militaires, alliant harmonieusement tradition et modernité," indique-t-on. Dans le domaine de la coopération militaire, la revue des FAR fait savoir que l'État Major de la Zone Sud a abrité, les 13 et 14 juin à Agadir, la deuxième session francophone de la Formation des hauts responsables des missions de paix, intitulée "Senior Mission Leader Course (SML)", organisée par le Service Intégré de la Formation des Nations Unies (ITS), en partenariat avec le Royaume du Maroc et l'Organisation Internationale de la Francophonie.

Cette formation est destinée à préparer les cadres participants à des postes de commandement et de direction dans les opérations de paix multidimensionnelles et permettra aux responsables des États membres, travaillant sur les qualités et sur les questions relatives au maintien de la paix, de mieux assimiler le fonctionnement de ces opérations de paix.

La publication s'attarde également sur la visite officielle effectuée par le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso au Maroc, dans le cadre de la coopération militaire maroco-burkinabè.

Dans la rubrique "La vie dans l'armée", le 422ème numéro de la Revue des FAR présente un exercice de gestion de sinistre baptisé "Séisme 2024", organisé au niveau de la Place d'Armes de Ouarzazate en juin dernier. Cet exercice s'inscrit dans la continuité d'une série d'activités orientées vers la préparation des Unités des FAR aux opérations d'assistance et de secours au profit de la population et constitue l'une des missions majeurs des FAR.

Sous le titre "l'Afrique au coeur de la Révolution Technologique et Stratégique", la rubrique "Recherche et développement" est consacrée au Consensus de Rabat, issu du Forum de Haut Niveau sur l'intelligence Artificielle en Afrique qui incarne une vision ambitieuse pour l'avenir technologique et stratégique du continent africain.

Cette rencontre internationale, initiée par l'Université Mohammed VI Polytechnique, a réuni des diplomates, ministres et experts de plus de trente pays africains pour discuter du développement et de la gouvernance de l'intelligence artificielle, a fait remarquer la revue.

Côté "Santé", la publication jette la lumière sur l'expertise rayonnante de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V en matière d'implantation cochléaire, constituant une avancée majeure dans le traitement de la surdité sévère à profonde, soulignant le rôle de premier plan que joue cet Hôpital dans la mise en œuvre et le développement de cette technique révolutionnaire.