Maroc: Rentrée scolaire - Trois questions au directeur de l'AREF de Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, fait le point dans un entretien à la MAP, sur les données statistiques relatives à la rentrée scolaire 2024-2025 au niveau de la région, ainsi que les préparatifs et les mesures adoptées à cet effet pour une année scolaire réussie.

1-Quelles données statistiques sur la rentrée scolaire 2024-2025 au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab? En effet, près de 43.000 élèves vont rejoindre, à partir du 9 septembre, les bancs de l'école dans les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant à l'occasion de l'actuelle rentrée scolaire, dont 6.800 élèves issus de l'enseignement préscolaire.

S'agissant de la gestion des ressources humaines, quelque 539 cadres administratifs et pédagogiques sont mobilisés, tandis que le corps enseignant actif au niveau de la région a atteint les 1.222 enseignants.

Au titre de cette année scolaire, 125 nouveaux cadres, dont 109 du corps professoral vont renforcer le système éducatif en y apportant une nouvelle dynamique et en contribuant à la réalisation des objectifs de la Feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité. 2- Quelles mesures ont été mises en place au niveau de la région pour garantir une rentrée scolaire 2024-2025 réussie?

Dans le but de garantir une rentrée scolaire réussie, une batterie de mesures a été mise en place à cet effet, dont la généralisation du projet "Ecoles pionnières" au niveau de l'enseignement primaire et le lancement d'une phase pilote dans quatre établissements du secondaire collégial.

Pour assurer la réussite du projet "Ecoles pionnières", tous les établissements du cycle primaire de la région ont été équipés et dotés de nouvelles méthodes pédagogiques, en plus de l'organisation d'une série de sessions de formation au profit des cadres pédagogiques et administratifs chargés de l'opérationnalisation de ce projet.

3- Qu'en est-il du projet de l'école de la deuxième chance? Des efforts inlassables ont été déployés, dans ce sens, par l'AREF de Dakhla-Oued Eddahab et ses partenaires, dont la mise en œuvre de la "Convention d'Oued Eddahab" portant sur l'obligation de l'enseignement élémentaire et la lutte contre la déperdition scolaire, et l'organisation de l'opération "De l'enfant à l'enfant" visant à renforcer la mobilisation pour garantir le droit à la scolarité et lutter contre le décrochage scolaire, ainsi que d'autres initiatives mises en place pour identifier le nombre d'élèves ayant abandonné leurs établissements au niveau de la région.

Actuellement, nous veillons à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour accueillir cette catégorie d'élèves dans "de bonnes conditions", afin de leur offrir une deuxième chance et assurer leur réintégration dans la société.