La 47ème édition du Magal des deux Rakaas de Sérigne Touba Khadimou Rassoul a été commémorée hier, jeudi 05 septembre, dans la ville tricentenaire. Sérigne Mame Mor Mbacké Ibn Sérigne Mourtada Mbacké, Imam des deux Rakaas de Sérigne Touba, a invité les Sénégalais à changer de comportements et à respecter les valeurs et préceptes de l'Islam.

Ce Magal des deux Rakaas a été aussi l'occasion pour le Gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall d'inviter la jeunesse sénégalaise à s'inspirer des enseignements de Sérigne Touba. L'événement a mobilisé hier des milliers de fidèles venus de toutes les contrées du pays et de la sous-région.

C'est un message fort que Sérigne Mame Mor Mbacké Ibn Sérigne Mourtada Mbacké, qui a dirigé la prière à l'occasion de la commémoration du Magal des deux Rakaas de Sérigne Touba, a délivré aux fidèles musulmans et aux Sénégalais en général.

« Il faut que nous, Sénégalais, revoyons nos comportements. C'est très important pour une société qui aspire au développement. Il faut également croire en Dieu, ce qui n'est pas facile et surtout éviter de mentir », a-t-il dit en marge de la cérémonie officielle de ce Magal. Il a déploré les meurtres enregistrés ces derniers temps dans le pays soulignant que ce ne sont que le fruit de la méchanceté qui gangrène notre société.

Devant une présence massive de pèlerins venus de partout pour prendre part à ce grand rendez-vous religieux, Serigne Mame Mor Mbacké a appelé les Sénégalais à unir leurs forces pour développer les terroirs. Aux jeunes, il demande à travailler, à être patients et surtout à adorer Allah. « Pour développer notre société, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice.

J'exhorte les jeunes à étudier, à être conscients et surtout éviter d'imiter les autres », a conseillé le guide religieux avant de rappeler que le Coran est constitué de symboles et que l'Islam est venu l'amplifier. Sérigne Mame Mor Mbacké a ainsi prôné la tolérance et la complicité entre musulmans et l'union des cœurs.

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall qui a représenté le Gouvernement à la cérémonie officielle de ce Magal des deux Rakaas, a magnifié l'acte de Sérigne Touba et toutes les valeurs qu'il a montrées à Saint-Louis. Des valeurs qui, dit-il, devraient servir de modèle à la jeunesse sénégalaise et à toute la Oumma islamique afin de promouvoir la ligne directive montrée par le nouveau régime à savoir le « jub jubal et jubanti ».

Le chef de l'exécutif régional a invité les guides religieux à prier pour le gouvernement pour la réussite de tous ses projets et programmes. Mais pour le Président du Kurël des deux Rakaas, Ameth Fall, ce Magal des deux Rakaas rapporte énormément à la ville de Saint-Louis sur tous les plans notamment l'économie, le tourisme, le transport, l'humain et la morale entre autres.

Des responsables de plusieurs partis politiques, de mouvements et d'associations ont fait le déplacement pour venir prier avec les fidèles mourides au niveau du Palais du Gouverneur de Saint-Louis. Cette 47ème édition du Magal des deux Rakaas de Saint-Louis a eu comme parrain Cheikh Bassirou Diakha Mbacké, un citoyen saint-louisien qui faisait partie du secrétariat exécutif de Sérigne Touba pour qui il transcrivait le saint Coran et les panégyriques des érudits de l'Islam.