Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 07 Septembre 2024

Sénégal : Gouvernance- Président Diomaye va parler aux sénégalais

Selon la RTS, reprise par Enquête, le Président Bassirou Diomaye Faye va s’adresser au peuple sénégalais dès son retour de Chine. Où le successeur de Macky Sall participe au Sommet Chine-Afrique. Que va-t-il dire ? Aucune précision n’est faite dans le texte lu à la Télévision nationale, souligne le journal. La même source croit toutefois savoir que le chef de l’État sénégalais n’occultera pas l’actualité phare liée à la crise parlementaire. (Source : Rts)

Tchad : Coopération - Après la Chine, Mahamat Idriss Déby Itno attendu en Hongrie

Le chef de l’État tchadien doit se rendre à Budapest à son retour de Chine, où il a assisté au Forum sur la coopération sino-africaine. Depuis plusieurs mois, la Hongrie et le Tchad négocient un partenariat militaire. En voyage à Pékin dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), Mahamat Idriss Déby Itno partira pour Budapest ce vendredi 6 septembre, accompagné notamment de son ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin. Selon nos informations, le Tchad et la Hongrie devraient finaliser leur partenariat militaire, en discussion depuis près d’un an, et aboutir à la signature (Source : jeune afrique.com)

Niger : Intempéries - La mosquée de Zinder, patrimoine mondial de l’Unesco, s’est effondrée

%

Le Niger connaît une véritable catastrophe du fait des inondations ces dernières semaines. Après les drames humains, l’une des plus vielles mosquées du pays été détruite à cause de pluies torrentielles. La Mosquée de Zinder, une vielle bâtisse et l’une des plus anciennes mosquées du Niger, s’est effondrée sous le poids des pluies torrentielles qui s’abattent sur le pays depuis plusieurs semaines. La Mosquée qui se situe dans l’est du pays, a été construite au milieu du XIXe siècle à partir de banco, un mélange de terre et de paille. La structure a finalement lâché. Selon le ministère nigérien du Tourisme, cette mosquée est l’une des plus visitées dans le pays, dépassée seulement par celle d’Agadez, dans le nord du pays, bâtie en 1515 et faisant partie du patrimoine mondial de l’Unesco. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Éliminatoires CAN 2025 - Le doublé de Krasso offre la victoire à la Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire a battu la Zambie ce vendredi 6 septembre 2024 sur un score de deux buts à zéro au stade de la Paix de Bouaké. La victoire des Eléphants a été obtenue grâce à un doublé de Jean-Philippe Krasso qui est entré à la seconde mi-temps suite à la sortie Amad Diallo et Oumar Diakité. Dans cette opposition, il faut noter la bonne lecture du sélectionneur de la Côte d’Ivoire qui, après nombre d'occasions, a opté pour un changement, en mettant l’accent sur l’attaque. Ce changement qui a permis à la Côte d’Ivoire d’inscrire leur premier but puis le deuxième, quelques minutes plus tard.(Source : fratmat.info)

Gabon : Crise à la Comilog - Gilles Nembé désigné médiateur

À la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), après le préavis de grève déposé le 20 août dernier, la conciliation menée, le 3 septembre, par l’Inspecteur provincial du travail et directeur provincial du travail du Haut-Ogooué, Didas Mikendi, n’a pas permis de mettre un terme définitif à la crise. Si la grève n’a pas eu lieu du fait du démarrage des négociations, le Collectif des syndicats de l’entreprise minière s’arc-boute et tient mordicus au départ de l’Administrateur directeur général (Adg). Ce que n’autorise pas la loi.( Source :alibreville.com)

Bénin : Route des pêches - Le gouvernement fait un appel aux investisseurs

A travers un communiqué conjoint, les ministres de l’Économie et du Cadre de vie invitent respectueusement les investisseurs privés à soumissionner pour des projets de construction d’infrastructures commerciales et de loisirs, dans le cadre de l’aménagement de la Route des pêches au Bénin. Des investisseurs privés invités pour des projets de construction d’infrastructures commerciales et de loisirs sur la Route des pêches. C’est à travers un communiqué conjoint que les ministres de l’Économie et des finances et celui du Cadre de vie et des transports, chargé du Développement durable lancent cet appel. Cette invitation aux investisseurs privés s’inscrit dans le cadre du Projet d’aménagement de la Route des pêches en cours de réalisation. Le projet, tel qu’indiqué dans le communiqué, inclut « une composante balnéaire et de loisirs, comprenant un remembrement commercial constitué de parcelles viabilisées de 800 et 1 200 mètres carrés ». (Source : acotonou.com)

Togo : Incendie au Port de Lomé - Une enquête ouverte

Un incendie s’est déclaré dans la matinée du jeudi 05 septembre dans le bassin de l’ancien port de pêche, où stationnent généralement les petits caboteurs et remorqueurs, a annoncé le Port autonome de Lomé (PAL). Le sinistre a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention conjointe de plusieurs corps de sapeurs-pompiers (Aéroport, Boluda, Ville de Lomé), venus en renfort à ceux du Port. Au bilan, quatre embarcations, dont un caboteur qui a coulé au fond du bassin, ont été mises hors d’état de service. Sur le plan humain, trois personnes ont été blessées et prises en charge. (Source : alome.com)

Algérie : Présidentielle anticipée - La diaspora au Niger vote dans le calme depuis le 3 septembre

La diaspora algérienne au Niger a commencé depuis le 3 septembre à voter pour les élections présidentielles anticipées en Algérie du 7 septembre 2024 au niveau des deux bureaux de vote installés à l’ambassade à Niamey et du consulat à Agadez (Nord) et deux autres itinérants à Tahoua (Centre Nord) et à Tchintabaraden (Nord).Les opérations se poursuivront jusqu’au 7 septembre, jour du scrutin au cours duquel les électeurs vont choisir entre 3 candidats à savoir le président sortant Abelmajid Tebboune, candidat indépendant et Youcef Aouchide, du Front des forces socialistes et Abdelaali Hassani sous les couleurs du Mouvement de la Société pour la paix. L’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE) un organe prévu par la Constitution algérienne est chargée de veiller au bon déroulement du processus électoral dès son début jusqu'à la fin. La communauté installée à l'extérieur est estimée à plus de 865.000 selon les statistiques rendues publiques par l’ANIE diffusées par l’APS. (Source : Anp)

Guinée : Processus de Transition- La présidente du parlement de la Cédéao préconise le dialogue

La Présidente du parlement de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), l’honorable Memounatou Ibrahima a fait cette recommandation au cours d’une audience que lui accordée, ce mercredi 04 septembre 2024, le Premier Ministre guinéen, Amadou Oury Bah. Evoquant le processus de transition politique en Guinée, Mme Memounatou Ibrahima a indiqué avoir exprimé au Premier Ministre Oury Bah ses « encouragements » tout en préconisant que « le dialogue soit au centre de toutes les actions du gouvernement afin que tous les fils de la Guinée puissent ensemble construire ce pays et réussir ce processus de transition pour le bien du peuple guinéen et également pour le bien de l’Afrique ». (Source : Anp)