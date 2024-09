Algérie: Prêche du vendredi - Protéger le pays et préserver ses constantes et potentialités

Les imams des mosquées à travers l'ensemble du territoire national ont appelé dans leur prêche du vendredi les fidèles à veiller à protéger le pays et à préserver ses constantes et ses potentialités, soulignant l'importance de participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre, étant un droit et un devoir.

Les imams de la République ont mis l'accent, dans leur prêche, sur les valeurs et préceptes religieux qui prônent l'amour de la patrie et l'importance d'oeuvrer à préserver ses constantes, à le défendre et à préserver sa sécurité et sa stabilité, outre la nécessité de renforcer ses acquis.

Lors du prêche de ce vendredi, le recteur de Djamaâ El Djazair, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a mis en exergue l'importance de participer à l'élection présidentielle du 7 septembre, étant un devoir national à même de contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la consolidation de la cohésion de la société algérienne.

Il a en outre appelé tout un chacun à "adhérer aux principes et aux constantes de la nation et à rester fidèle au serment des chouhada".