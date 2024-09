Soudan: Le président du CTS visite le siège de l'ambassade du Soudan à Beijing

Beijing — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a visité le siège de l'ambassade du Soudan dans la capitale chinoise, Beijing, accompagné des ministres des Finances et de la Planification économique, de l'Énergie, du Pétrole et des Affaires étrangères, et de la délégation qui l'accompagne.

Il a été reçu au siège de l'ambassade par l'ambassadeur Omar Siddiq, ambassadeur du Soudan en Chine, ainsi que par le personnel et les membres de la mission soudanaise accréditée à Beijing.

Le président du Conseil souverain a salué le rôle de l'ambassade dans le développement et la promotion des relations bilatérales entre les deux pays et son souci des intérêts du Soudan, en suivant les questions des Soudanais en Chine et en abordant leurs problèmes, soulignant aux relations établies entre le Soudan et la Chine, qui durent depuis plus de 65 ans. Il a appelé à redoubler les efforts pour maintenir le niveau avancé entre les deux pays.

Il a déclaré que cet édifice représente une incarnation de la force des relations soudano-chinoises, caractérisées par le don et le respect mutuel, louant tous les employés qui ont travaillé successivement à l'ambassade du Soudan à Beijing et qui ont contribué à renforcer et à encadrer cette relation.

À la fin de la visite, le président du CTS a honoré le personnel local en remerciement pour leurs contributions et leurs efforts dans la promotion et le développement du travail à l'ambassade./OSM