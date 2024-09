Soudan: Al-Burhan assiste à la signature d'accords dans le domaine de la génération d'électricité

Beijing — La capitale chinoise, Beijing a témoigné vendredi la signature des accords dans le domaine de la production d'électricité, en présence du président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS, commandant en chef des forces armées , le général Abdel Fattah Al-Burhan, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, l'ingénieur Mohieldin Naeem, le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim et l'ambassadeur du Soudan en Chine, l'ambassadeur Omar Siddiq.

M. Abdallah Ahmed a signé au nom de la partie soudanaise au nom de 'Sudan Electricity Holding Company (SEHC)', l'ingénieur Omar Taha au nom de la 'Sona Gas Company' et le Dr Mudawi Abdel Karim au nom de 'Sudan Thermal Generation Company'.Tandis que le directeur des projets du CMEC (China Machinery Engineering Corporation) a signé au nom de la partie chinoise.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a déclaré dans un communiqué de presse qu'il était urgent de développer le secteur de l'électricité au Soudan après les dommages causés par la guerre.

Soulignant que l'entreprise chinoise CMEC, qui réalisera ces travaux, est une entreprise qualifiée avec de nombreuses expériences au Soudan, où elle commencera à réhabiliter la station d'Al-Fula et sera exploitée avec le gaz associé pour couvrir tous les États du Darfour. Il a déclaré que la priorité des travaux serait dans les zones de production agricole et minière, et il a ajouté que l'entreprise chinoise travaillerait également à réhabiliter les lignes de transmission d'électricité détruites à cause de la guerre.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a évoqué la vaste expérience de l'entreprise chinoise dans le domaine de l'énergie solaire, indiquant que des efforts sont déployés pour exploiter la station d'Um Dabaker via le gaz ou l'énergie solaire, ce qui contribuera à maintenir l'approvisionnement électrique. / OSM