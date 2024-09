Angola: Les passagers des catamarans reçoivent le soutien de l'administration

Luanda — Plus de 70 passagers bloqués au Terminal fluvial de passagers et de fret, dans la municipalité de Soyo, province de Zaïre, en raison d'une panne mécanique du catamaran qui dessert de liaison Soyo/Cabinda, ont déjà été hébergés et vont recevoir le soutien logistique jusqu'à ce que la situation soit résolue.

C'est ce qu'a garanti ce vendredi, à Luanda, le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengue, qui parlait à la presse, en marge de la réunion de la Commission interministérielle nationale du programme de privatisation.

Selon le responsable, le soutien est apporté par l'administration municipale et l'entreprise qui opère dans le terminal respectif, qui a des instructions précises pour accueillir les passagers jusqu'à la reprise de l'activité de transport vers Cabinda et vice versa.

Il a réitéré que le navire à passagers susmentionné est en cours de réparation et devrait être prêt d'ici deux ou trois jours.

"Du point de vue de l'équipe technique qui effectue l'intervention, il y a des garanties que tout sera fait pour remédier plus rapidement aux dommages du catamaran, en vue de poursuivre le voyage des passagers", a-t-il ajouté.

A l'occasion, Jorge Bengue a souligné le problème de navigabilité existant à Cabinda comme l'un des facteurs à l'origine de l'échouage du bateau.

A titre d'exemple, il a indiqué qu'une des hélices du navire a eu des problèmes lors de ses manoeuvres au quai du port de Cabinda, et a ensuite heurté le sable à un moment où la marée était haute et la zone était quelque peu ensablée causant des dommages à l'une des hélices du bateau.

Toujours à la suite de cette situation, Sécil Marítima, la société de gestion de catamarans, a annoncé jeudi dernier, dans un communiqué, que ses bateaux à passagers étaient en réparation technique, ce qui signifie que la vente de billets et les voyages sont suspendus sur toutes les routes.

Depuis plus de sept ans, la liaison aérienne entre Soyo et Cabinda et vice versa a été interrompue, le transport maritime est le seul moyen permettant le mouvement des passagers et des marchandises sur cette route.

L'inauguration du terminal passagers et fret à Soyo, en avril 2022, a permis la reprise de la liaison maritime entre Soyo et Cabinda et vice versa, par le biais de deux catamarans à passagers et un catamaran à marchandises.