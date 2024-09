Congo-Brazzaville: Environnement - Le Mjec alerte sur la menace des tourbières de Ngamakala

Les membres du Mouvement des jeunes écologistes congolais (Mjec) ont visité récemment les tourbières de Ngamakala, près du poste de péage de Lifoula, dans le département du Pool. Ils se disent inquiets de la menace de cet espace.

Les tourbières de Ngamakala, formées il y a près de 24 000 ans, se trouvent dans une savane herbeuse du village Lifoula, à environ 35 km au Nord de Brazzaville. Il s'agit d'un écosystème nécessaire dans la séquestration des gaz à effet de serre, a précisé le communiqué de presse de Mjec.

A l'issue de la visite, le président de cette organisation, Espanich Motondo, a rappelé que cet écosystème tourbeux est très crucial pour l'équilibre climatique. « Le combat contre le changement climatique ne peut pas être gagné sans la protection des tourbières et des zones humides. Si on protège les forêts, on diminue notre empreinte carbone mais si on oublie la protection des tourbières, notre combat sera perdu d'avance », a-t-il déclaré.

Selon lui, plusieurs facteurs environnementaux menacent le bien-être des tourbières de Ngamakala. La disparition progressive de cet espace qui sera dangereuse pour le climat, inquiète, a-t-il dit aux membres du Mjec.

« Les études réalisées par les chercheurs de l'Université Marien-Ngouabi prouvent une régression de la superficie qui risque d'être dangereuse pour l'existence de ces tourbières. Aujourd'hui, la population locale sans être sensibilisée à l'importance des tourbières, occupe des terrains dans cette zone et les érosions menacent également ce puits de carbone », a prévenu Espanich Motondo.

%

Il a, par ailleurs, indiqué que les tourbières de Ngamakala sont inscrites dans les discussions de la COP 29 cette année. La jeunesse congolaise, actrice principale de la lutte contre le changement climatique, devrait, a-t-il souhaité, être impliquée dans la préservation des tourbières afin de remporter la bataille climatique.

Notons que le Mjec est un mouvement créé pour permettre à la jeunesse congolaise d'avoir accès aux dialogues internationaux sur l'environnement et le climat, et aussi pour l'engager dans la préservation de la forêt. « Nous militons aussi pour la défense de la vision congolaise de l'environnement dans les conférences et sommets internationaux des jeunes », a conclu Espanich Motondo.