Congo-Brazzaville: Coopération - Faciliter les partenariats entre les PME congolaises et chinoises

La ministre congolaise des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a signé, le 5 septembre à Beijing, en Chine, un mémorandum d'entente avec Nova International, une plateforme de promotion de la Route de la soie qui regroupe plus de 2000 chambres de commerce chinoises avec leurs succursales, dans le but de faciliter les partenariats entre les PME congolaises et chinoises.

En parallèle de la 9e édition du Forum de coopération Chine-Afrique s'est tenue la 8e édition de la Conférence des entrepreneurs chinois et africains sur le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé entre la Chine et l'Afrique ». A cette ocassion, a eu lieu la signature du mémorandum d'entente avec Nova International au sein de l'ambassade du Congo à Beijing.

L'accord a pour objectifs de favoriser les partenariats privé-privé entre les PME du Congo et de la Chine ; d'accroître les échanges entre les entreprises chinoises et congolaises ; de faciliter l'implantation des entreprises et les transactions commerciales entre les deux pays.

Par ailleurs, les deux parties se sont engagées à organiser des visites techniques et opérationnelles au profit des entreprises en mettant un accent particulier sur les joint-ventures et les partenariats entre entrepreneurs avec l'encadrement des pouvoirs publics.

Aussi, les conditions d'implantation des PME chinoises en terre congolaise ont été évoquées. Les entrepreneurs des deux pays ont également discuté des secteurs prioritaires d'investissement lors des échanges auxquels le président directeur général d'Eco-Oil, Willy Etoka, le directeur général adjoint de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, Patrick Obambi, ont pris part. À court terme, la plateforme Nova International prévoit d'organiser une mission de prospection à Brazzaville.