Congo-Brazzaville: Université de Loango - Le Premier ministre appelle à l'accélération des travaux

En séjour de travail dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a appelé à une accélération des travaux de construction de l'université de Loango et à une implication accrue des entreprises chinoises China Jiangsu International et Zhengwei Technique.

Lancés en février dernier par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour une durée de vingt-quatre mois, les travaux de construction de l'université de Loango, dans le département du Kouilou, sont estimés à environ 20%. Promesse de campagne du chef de l'Etat lors de l'élection présidentielle de 2021, l'université de Loango est un établissement généraliste dont le but est de rapprocher l'offre de formation des apprenants, en tenant compte de l'employabilité des jeunes.

Le projet prévoit la construction de dix établissements dont des instituts supérieurs qui tiennent compte des préoccupations et des besoins dans le numérique, les télécommunications, le pétrole, les sciences de la mer et l'agriculture. Il est également prévu la création d'une école spécifique dédiée au commerce.

Il y aura aussi des facultés des sciences et techniques, sciences économiques, de droit et sciences de la santé. Les programmes et filières seront définis en collaboration avec les opérateurs économiques pour permettre aux étudiants de s'intégrer dans le tissu économique, à la sortie de leur formation.

Compte tenu de l'urgence, le projet sera exécuté en deux phases dont la première comprend deux instituts et deux facultés, et la seconde prévoit un institut de pétrole, une grande bibliothèque et un centre commercial.

Lors de sa visite, Anatole Collinet Makosso s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux de l'amphithéâtre, des salles de cours et le bloc administratif. « Intervenant en mars 2021, tout près du siège du Conseil départemental, face à la population venue de tous les districts du département, le président de la République avait pris des engagements forts dont celui de construire l'université de Loango.

Nous venons donc constater l'exécution de ces engagements avec l'université de Loango dont les travaux se retrouvent aujourd'hui à près de 15 à 20% en termes d'exécution physique, compte tenu du niveau d'approvisionnement des matériaux », a-t-il indiqué.

Les deux sociétés en charge de l'exécution des travaux ont, en effet, informé le Premier ministre et sa suite qu'une partie de matériaux est déjà constituée en stock conduisant jusqu'à la fin des travaux du premier module. Une bonne nouvelle pour le chef du gouvernement qui a constaté « qu'il y a un grand travail qui a été fait ».

Après l'université de Loango, le Premier ministre a visité le site du futur mémorial de la Baie de Loango, dédié à l'esclavage. Un mémorial qui comprend trois zones dont celles réservées à l'exposition temporelle, au restaurant, à la cinémathèque et l'administration, ainsi qu'une zone finale avec un musée et un mémorial. Les travaux confiés au groupement GCC-SCTB sont actuellement à un peu plus de 20% d'avancement pour une durée totale de trente-trois mois. A natole Collinet Makosso s'est dit satisfait des progrès accomplis dans la réalisation des engagements du chef de l'État.

« Comme vous le savez, le président attache du prix à la reconstitution de l'histoire pour développer le tourisme mémoriel pour lequel un programme ambitieux a été élaboré, y compris avec le soutien des partenaires étrangers. Il est de la responsabilité de la République du Congo d'ériger ce musée de la mémoire et de l'esclavage pour que cela puisse permettre d'attirer tous les Afros à travers le monde qui voudraient se retrouver effectivement dans leur histoire qui doit les ramener ici », a-t-il expliqué.

Il a annoncé que la ministre de l'Industrie culturelle et touristique, Lydie Pongault, est en train de préparer un grand colloque qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année.