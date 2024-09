Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La RD Congo domine la Guinée et lance idéalement ses qualifications

Le choc d'entrée du groupe H entre la RD Congo et le la Guinée a tourné à l'avantage des Léopards. À Kinshasa, les Congolais se sont imposés 1-0 grâce à un bijou d'Edo Kayembe.

Comme il y a neuf mois lors de leur duel en quarts de finale de la CAN 2024, la RDC a dominé la Guinée (0-1) pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Dans un stade des Martyrs plein à craquer avec ses 80 000 spectateurs, les Léopards ont bien entamé leurs éliminatoires pour la qualification pour la CAN marocaine. Si les hommes de Sébastien Desabre se sont contentés du service minimum, le score final est loin de refléter la domination congolaise.

Les demi-finalistes de la dernière CAN avaient été pourtant idéalement lancés par un but superbe d'Edo Kayembe (27e). Le milieu gauche de Watford (D2 anglaise) ouvrait ainsi le score d'une frappe ciselée à 25 mètres du but d'Ibrahim Koné. Dominés, les Guinéens ont cependant eu l'occasion de refaire leur retard, mais Mohamed Bayo rate ses face-à-face devant Dimitry Bertaud en début de seconde période (47e) et en fin de match (81e).

Chancel Mbemba, retour convaincant

Les Léopards auraient pu corser l'addition sur deux belles opportunités avec Moutoussamy, qui bute sur Koné, et Mayele qui manque sa reprise du gauche dans la surface de réparation, deux minutes après son entrée en jeu (65e).

Accepter Gérer mes choix Les supporters se satisferont de ce succès, mais ils étaient également tout heureux de retrouver leur capitaine Chancel Mbemba, devenu indésirable dans son club de l'Olympique de Marseille. Le défenseur central, Prix Marc-Vivien Foé 2023, ne joue plus à l'OM où il a été placé dans la liste des transferts. Vendredi, cela n'est pas trop vu sur la pelouse, avec une titularisation et une prestation à l'image de ses sorties qui lui ont permis de gagner le surnom de « demi-dieu ».

En attendant, la RDC prend seule la tête du groupe H après le match nul entre la Tanzanie et l'Éthiopie (0-0).