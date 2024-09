Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - L'infrastructure se fixe l'ambition d'atteindre 2 millions de conteneurs par an

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a entamé sa visite à Pointe-Noire par une séance de travail avec les dirigeants du Port autonome, avec qui il a échangé sur les projets en cours et la vision 2030 de cette infrastructure portuaire.

Accompagné, entre autres, du ministre en charge de l'Enseignement général, Jean-Luc Mouthou, le chef du gouvernement a visité les différents compartiments du Port autonome de Pointe-Noire, un port en eau profonde, le premier de la sous- région.

En effet, ce port est l'un des plus importants d'Afrique subsaharienne et la porte de sortie maritime stratégique pour le Congo qui manipule 1 million de conteneurs par an. La vision des autorités est d'atteindre 2 millions de conteneurs par an. Actuellement, des travaux de dragage se font à certains niveaux avec l'espoir de redonner de la profondeur en bordure des quais.

Au terme de sa visite, le Premier ministre a expliqué que son passage lui a permis de découvrir et de comprendre les atouts, les avancées ainsi que les difficultés de cette infrastructure stratégique.

« Le port autonome de Pointe-Noire est un pilier important dans le cadre de la mobilisation et de la rationalisation des ressources domestiques. Le président de la République nous interpelle chaque fois lorsqu'il nous fait constater qu'il n'y a aucune raison que les autres ports, à travers le continent, puissent mobiliser plus de ressources que le port de Pointe-Noire qui est l'un des plus grands ports en eau profonde et avec tous les investissements que nous avons réalisés », a rappelé Anatole Collinet Makosso.

%

Selon lui, le gouvernement mène actuellement une grande réforme pour permettre au Port autonome de Pointe-Noire d'apporter des dividendes qu'il faut au financement du développement de l'économie. « Il me fallait venir voir qu'est-ce qui se fait et comment pour que lorsque nous devons parler de ces questions, nous pouvons être au même niveau d'informations et envisager ensemble les réformes à faire », a-t-il poursuivi.

Le Congo, une destination touristique par excellence

Le chef de l'exécutif et sa suite se sont, par ailleurs, rendus au large de la côte pour parfaire leur visite de ce port. Tout au long de la navigation, ils se sont rendu compte que le Congo est une destination touristique par excellence, plusieurs dauphins et baleines ont été aperçus et observés. Le pays misant sur la promotion touristique à travers des activités de ce genre, Anatole Collinet Makosso invite les jeunes à s'engager dans ce secteur pour occuper leurs vacances, créer des emplois et générer de la richesse.

« Ce que nous admirons dans d'autres pays peut bien se faire ici. Nous avons eu droit à un très beau spectacle avec cette observation des baleines et des dauphins. Comme vous savez, depuis un bon moment, sous l'impulsion de la ministre de l'Industrie culturelle et touristique et beaucoup d'autres jeunes qui font la promotion touristique, il y a des sociétés de tourisme qui se développent et que nous accompagnons, nous recevons depuis un moment des bateaux de croisière et lorsque nous ciblons des activités de ce genre, à côté de l'observation des baleines, des dauphins, il y a les périodes de ponte de tordues marines. Lorsque ces périodes sont circonscrites, on peut maintenant mieux organiser des croisières en mer », a expliqué le Premier ministre.

Décidé à promouvoir le tourisme dans le pays et à valoriser le patrimoine naturel congolais, Anatole Collinet Makosso a félicité tous les jeunes qui se lancent dans ce genre d'activités de promotion touristique, tout en les appelant à saisir les différentes opportunités de l'industrie touristique. D'après le chef de l'exécutif, cette visite illustre bien la volonté du gouvernement de diversifier l'économie nationale en misant sur le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement, capable de révéler au monde la beauté et la richesse du Congo.