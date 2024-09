Gabon: 9e édition du FOCAC - Le Président de la Transition prend part à la cérémonie d'ouverture

Pékin, le 5 septembre 2024-A l'invitation de son homologue chinois SE Xi Jinping, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) à l'instar de ses pairs africains ainsi que le Secrétaire général des Nations-Unies monsieur Antonio Guterres et le Président de la commission de l'union Africaine, monsieur Moussa Faki entres autres hôtes de marque.

Autour du thème " s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine- Afrique de haut niveau ", la Chine et 53 pays africains à l'instar du Gabon, se sont réunis à Pékin en vue de discuter sur les mécanismes visant à élever à un niveau stratégique la coopération et renforcer une amitié vieille de plusieurs décennies. Partenaire commercial important de nombreux pays africains, la Chine, source significative d'investissements dans ledit continent considère ce sommet comme une occasion de renforcer ses liens avec l'Afrique.

Dans son mot de bienvenue, le Président Xi Jinping est revenu sur la nécessité de développer une nouvelle forme de coopération placée sous le sceau de la modernisation multisectorielle axée sur l'ouverture et le gagnant-gagnant, la justice et l'équité, le respect de l'environnement, la paix et la sécurité, la diversité et l'inclusion, la primauté au peuple.

A cet effet, la Chine a proposé à ses partenaires africains 10 actions clés de partenariat parmi lesquelles la prospérité du commerce, les chaînes industrielles, l'interconnexion, la santé, l'agriculture, les échanges humains et culturels, le développement vert, la sécurité commune.

Aussi, pour assurer la mise en œuvre desdites actions de partenariat, la Chine s'est engagée à apporter à l'Afrique un appui financier d'un montant global de 600 milliards de yuans sur une période de 3 ans. Ces fonds seront destinés à financer des investissements dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'économie numérique, l'agriculture et l'énergie entre autres.

Le Président de la République, qui est intervenu lors du panel des Chef d'Etat intitulé « initiative "la ceinture et la route ", a souligné l'opportunité que représente cette initiative pour les pays africains qui aspirent au développement socio-économique et infrastructurel, tout en saluant l'appui financier de la Chine aux pays africains et en exprimant l'adhésion du Gabon au plan d'actions proposé par les autorités chinoises.

La première participation du Général Brice Clotaire Oligui Nguema à cette conférence d'envergure traduit sa vision de développement des infrastructures, la relance de l'économie, une nouvelle forme de gouvernance, transparente et inclusive.