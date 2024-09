Guinée: Manif des Forces Vives - Mamadou Lamarana Cissé tué par balles à Wanindara, sa mère inconsolable

En marge de la manifestation pacifique appelé par les Forces Vives hier jeudi 05 septembre 2024, un jeune homme du nom de Mamadou Lamarana Cissé, âgé de 17 ans, garagiste a été tué par balle à Wanindara, dans la commune de Ratoma, en banlieue de Conakry.

Selon les témoignages recueillis dans la famille mortuaire ce vendredi 06 septembre, ce jeune a été tiré à bout portant au niveau de son front, aux environs de 13 heures alors que lui et ses amis étaient assis dans le quartier.

Ce témoin oculaire qui a requis l'anonymat a expliqué comment ce jeune a été ôté la vie.

<< Ils se sont pas manifestés ni rien. C'est aux environs de 13 heures que les forces de l'ordre sont rentrés dans le quartier, ils les ont trouvé assis sous le manguier, c'est là-bas qu'ils ont tiré sur le jeune deux balles au niveau de son front. Y avait pas de pagaille, et ils avaient pas barricader encore la route >>, a-t-il fait savoir.Kadiatou Doumbouya, mère de la victime a rappelé les dernières instances avec son fils, avant de d'expliquer comment elle a appris la triste nouvelle.

<< C'est le lundi passé qu'on s'est séparés, il est venu me trouvé au marché pour me dire de lui offrir cinq mille (5.000) francs guinéens pour qu'il puisse augmenter et acheter un pantalon, et je lui ai remis. Hier en s'apprêtant pour rentrer, son père m'a appelé pour me dire qu'on a tiré sur ton fils, et il a rendu l'âme sur place. Je n'ai pas compris comment suis quitté au marché jusqu'ici. J'ai pas vu mon fils, ni son corps, suis allé à la mosquée, mais ils n'ont pas accepté de me le montrer >>, a-t-elle expliqué.

À signaler que les images du drame sont insoutenables. Il a été inhumé ce vendredi 06 septembre à 10 heures.